Mathieu van der Poel is niet té ontgoocheld: "Tadej was te sterk, ik kan dit plaatsen"

Mathieu van der Poel maakte ook bij zijn 5e deelname van de Ronde van Vlaanderen indruk. Toch vond hij deze keer zijn meester in Tadej Pogacar, iets wat hij zelf ook eerlijk toegaf.



"Ik ben een heel klein beetje teleurgesteld, maar ik kan dit plaatsen. Tadej was te sterk vandaag."

"Op de Oude Kwaremont had ik geen antwoord op zijn demarrage. Maar op de Kruisberg heb ik toch mee de koers gemaakt. Meer kon ik niet doen."



"Persoonlijk denk ik dat ik een van mijn beste Rondes van Vlaanderen heb gereden. Na de Paterberg ben ik nooit onder de 400 watt gekomen. Dan ben je verdiend tweede."



Is Van der Poel nu ook topfavoriet voor Parijs-Roubaix volgende week? "Dat is een heel andere koers. Het enige wat ik vandaag geleerd heb, is dat mijn vorm goed is."