Lotto Dstny legt klacht neer bij UCI en wil bewijs dat Ewan GP Monseré niet won: "Kleine kans"

"Toon me een foto waarop duidelijk te zien is dat Gerben de winnaar is, daar zou ik me echt beter door voelen", tweette Ewan zondagavond na de koers.



En dat is nu eigenlijk ook wat Lotto Dstny aan de UCI vraagt in zijn klacht: het wil een bewijs zien dat Ewan niet won. Het Belgische team stuurde de UCI gisteren een mail, maar heeft nog geen antwoord ontvangen.



Als de UCI geen onbetwistbaar bewijs over de winnaar kan geven, wil Lotto-Dstny dat Ewan tot mede-winnaar wordt uitgeroepen.



De lokale wedstrijdorganisatie zit erg verveeld met de zaak, maar stelt dat de fotofinish een zaak is van de Belgische bond.



Belgian Cycling begrijpt de heisa en onderzoekt de zaak. Het gebruikte toestel was van de provinciale afdeling van West-Vlaanderen. "Maar dat het beeld zo wazig was, kan natuurlijk niet de bedoeling zijn", legde adviseur Jos Smets uit. De bond wil lessen trekken en ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt.

Vandegoor: "Ik kan Lotto-Dstny wel begrijpen"

Maar de wazige foto en de matige kwaliteit van de finishlijn in een almaar professionelere wieleromgeving, met grote belangen, krijgen nu dus nog een langer en mondiaal staartje.



De Ochtend vroeg aan radiocommentator Christophe Vandegoor of Lotto-Dstny kans op slagen heeft. "Dat is een goede vraag. Ik heb een beetje rondgebeld en het enige bewijs is die vrij wazige finishfoto."



"Een bepaalde commissie van de UCI zal daar nu moeten over oordelen. Er is verwarring met foto's die Ewan 's avonds op Twitter postte. Die foto's komen van mensen uit het publiek. En volgens die foto's blijkt dat Ewan dan wint."



"Men vraagt bij Lotto een keihard bewijs. En dat is die finishfoto. Die wordt gemaakt met 2.000 lijnen om tot op de milliseconde te kunnen zien wie er wint. Lotto vraagt nu minstens een gelijkschakeling van Ewan met Thijssen, en dat kan ik ergens wel begrijpen."



"Want kan die wazige foto een keihard bewijs zijn? De ene mens zou zeggen van wel, de andere van niet."



"Het verleden in het wielrennen toont duidelijk aan dat uitslagen zelden of nooit herroepen worden. Ik denk dat er op dat vlak een kleine kans is."



"Mocht iemand in een UCI-commissie oordelen dat de foto wel wazig is. Dat is waar, dat is geen 200 procent een keihard bewijs. Dan zou het misschien kunnen, maar ik ken al die reglementen niet zo goed."

Het verschil tussen plaats 1 en 2 bedraagt 40 UCI-punten. Ik denk dat het daarom gaat. Christophe Vandegoor