Fotofinish geeft zege in GP Monseré aan Gerben Thijssen, Caleb Ewan weer teruggefloten

Voor de 2e keer in 2 weken heeft Caleb Ewan zijn overwinning in een massaspurt moeten afgeven. Na een minutenlange bestudering van de finishfoto in de GP Monseré bleek de Australiër van Lotto-Dstny op de valreep gevloerd door Gerben Thijssen. Het overkwam Ewan ook met Tim Merlier in de 1e rit in de UAE Tour.