Wat was de oorzaak van de chaotische ontknoping in GP Monseré? "Menselijke fout en weersomstandigheden"

"Dat het beeld gisteren zo wazig was, kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daar volgt nog een intern overleg over. Het kan zijn dat de weersomstandigheden een invloed hebben gehad, maar dat is nog te vroeg om daar zeker over te zijn."

"In België zijn er een aantal fotofinish-operatoren die aangeduid worden door Belgian Cycling", aldus Smets. "Hun toestellen zijn in bezit van de wielerbond. Gisteren kwam het toestel van de provinciale afdeling van West-Vlaanderen."

"Op de foto lijkt Vollering te winnen, maar de finishfoto laat duidelijk zien dat het Winder is die wel degelijk de snelste is."

"In principe moet de camera perfect ingesteld zijn, waarbij je goed kan zien welke renner als eerste met zijn wiel de meet aanraakt. De foto's die we nadien zagen verschijnen, zijn eigenlijk net te laat."

Naast de wazige finishfoto deed ook de matige kwaliteit van de aankomstlijn de wenkbrauwen fronsen.



"Die was niet echt proper", beaamt Smets. "Dat komt door een samenloop van omstandigheden. Het was regenachtig weer en de aankomst was niet op voorhand afgeplakt."

"Er is ook een rubberen mat gelegd, maar die bleef niet helemaal goed liggen vanwege het weer en het autoverkeer. Dat maakte het allemaal wat lastiger."

"Dit voorval is in elk geval heel belangrijk voor ons", besluit Smets. "We gaan uitpluizen wat er precies gebeurd is en ervoor zorgen dat het niet nog eens kan gebeuren."