Organisatie GP Monseré zit met wrange nasmaak na sprint: "Kunnen hier zelf niets aan doen"

Lang nadat Caleb Ewan (Lotto-Dstny) en Gerben Thijssen (Intermarché) hun sprintduel hadden uitgevochten, werd uiteindelijk de Belg uitgeroepen als winnaar van de GP Monseré. Ewan twijfelde aan de kwaliteit van de beelden en hield voet bij stuk: "Ik denk toch dat ik win."

Een dag later geeft het organisatiecomité van de wedstrijd in Roeselare meer uitleg over de onduidelijke fotofinish. "We kunnen aan heel de zaak niets doen", klinkt het.

"Het bepalen van de uitslag en de werking van de fotofinish is in handen van Belgian Cycling. Toch kregen wij een pak negatieve berichten over ons heen. Natuurlijk is het jammer dat een wedstrijd, die zo goed verliep, op zo'n manier moet afgesloten worden."

"Dat het zo close was tussen Gerben Thijssen en Caleb Ewan is een wedstrijdsituatie waaraan niemand iets kan doen. Dat was ook de reden waarom de podiumceremonie zo lang op zich liet wachten. De jury deed er alles aan om in eer en geweten de juiste winnaar aan te duiden."