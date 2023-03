Wazige foto en kromme aankomstlijn; GP Monseré blijft Ewan dwarszitten: "Denk dat ik won"

Meteen na de finish in de GP Monseré leek Caleb Ewan de winnaar, maar de jury riep uiteindelijk Gerben Thijssen uit tot winnaar.

Daarbij werden ze niet bepaald geholpen door de een finishfoto van ondermaatse kwaliteit. Ook enkele foto's die Ewan deelde op Twitter zorgen voor twijfel.

"Toon me een foto waarop duidelijk te zien is dat Gerben de winnaar is, daar zou ik me echt beter door voelen", laat de Australiër zondagavond weten. "Ik denk dat ik eigenlijk gewonnen heb."