Alec Segaert wordt op zijn 20e prof bij Lotto Dstny: "Eén van onze grootste talenten"

Segaert reed dit seizoen al drie ritten in de Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1). Hij haalde de finish van de derde rit etappe niet, maar heeft de ploegleiding van Lotto Dstny toch overtuigd dat hij klaar is om prof te worden.

De Europese kampioen tijdrijden bij de beloften krijgt per direct een plaatsje in het Pro Team van Lotto Dstny, maar zal ook actief blijven bij de U23.

Sportdirecteur Kurt Van de Wouwer gelooft erg in Segaert, die nog tot 2025 onder contract ligt. "Hij is één van de grootste talenten van ons opleidingsteam. Hij is klaar om prof te worden, maar zal toch zijn doelen kunnen nastreven in de beloftecategorie."

"Door nu bij ons Pro Team te komen voegt hij onmiddellijk veel waarde toe. Hij zal mee de toekomst van ons team bepalen."

Ook Segaert zelf is blij met zijn stap. "Elke jonge renner droomt ervan om prof te worden. Ik voelde in januari tijdens de stage al dat ik er klaar voor ben. Ik heb nog veel te leren, maar ik kijk ernaar uit om wedstrijden bij de profs te combineren met wedstrijden in de beloftecategorie."