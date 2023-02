Griet Hoet en Anneleen Monsieur krijgen Nationale Trofee Victor Boin

De damestandem Griet Hoet en Anneleen Monsieur is de winnaar van de Nationale Trofee Victor Boin van 2022. Dat maakte het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) maandag bekend. Hoet en Monsieur sloten hun internationale carrière in oktober af met twee wereldtitels op het WK op de piste in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, op de kilometer en op de sprint. Ze krijgen hun trofee op 16 maart overhandigd in het Sportimonium in Zemst.