De facelift van Lotto-Dstny: "In 2 maanden hebben ze een ander imago gekregen"

"Ik was zelf geen fan van Lelangue en met de jongeren is het nu anders: veel gasten stappen over van de belofteploeg en draaien meteen mee."

José De Cauwer was de afgelopen jaren kritisch voor de Lotto-ploeg, waar de sportieve staf en de renners in slaap leken gesukkeld.

Elke ploeg heeft een sleutelpion nodig. Bij Lotto - Dstny is dat duidelijk Arnaud De Lie . "Het staat of valt op dit moment wel met die knaap", ziet Karl Vannieuwkerke.

"Vermeersch zal heel intelligent moeten koersen om zijn kansen te grijpen"

Er werd verwacht dat ook Florian Vermeersch potten zou breken, maar na zijn 2e plaats in Roubaix in 2021 stagneert de 23-jarige Oost-Vlaming.

"Hij is zeer gemotiveerd, maar ik vraag me af of hij van het kaliber-De Lie is?", werpt Vannieuwkerke op. "Ik schat hem hoog in, maar misschien net niet op dat niveau."

"Hij zal heel intelligent moeten koersen om die kansen te grijpen", merkt De Cauwer nog op. "Want zo krijg je er maar een paar per jaar."

Ook Caleb Ewan heeft wel iets recht te zetten. "Hij kwam heel dicht bij Milaan-Sanremo (2e in 2018 en 2021) en dacht dat hij kon winnen. Daar heeft hij misschien een fout gemaakt."

"In de winter is hij gaan vermageren om nog iets vlotter over de Cipressa en de Poggio te geraken. Dat is hem niet echt goed bevallen."