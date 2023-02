Amerikaans team Human Powered Health wil kleur geven aan klassiekers: "Cavendish was bijna van ons"

Als je dit voorjaar je tv aanzet om naar een klassieker te kijken, is de kans groot dat een renner van Human Powered Health in de kopgroep zit. "Maar eerst nog terreinkennis opdoen, want de meeste renners van onze ploeg weten niet waar de Molenberg begint", zegt ploegleider Hendrik Redant.

Human Powered Health maakte deze winter plots naam toen Mark Cavendish gelinkt werd aan het Amerikaanse team. Een wild gerucht? Of was er toch iets van aan? "Het klopt dat een van onze sponsoren enorm geïnteresseerd was in Cavendish. Op een gegeven moment stond Mark ook heel dicht bij ons team", bevestigt ploegleider Hendrik Redant. "Maar er zijn enkele dingen misgelopen die buiten onze macht lagen." "Uiteindelijk kwam (Astana-manager) Vinokoerov op de proppen met een bod dat waarschijnlijk veel beter was dan het onze." "Bovendien is Astana in tegenstelling tot ons verzekerd van Tour-deelname. Dat was belangrijk voor Cavendish, die absoluut dat record van Eddy Merckx (34 ritzeges) nog wil verbeteren." Wat als Cavendish toch voor Human Powered Health had gekozen? "Dan zouden er voor onze ploeg heel veel deuren zijn opengegaan. Maar of we dan ook een Tour-invitatie hadden gekregen, is nog maar de vraag."

"Ronde van Vlaanderen is de grote droom"

Human Powered Health (dat ondersteund wordt door een multinational die actief is in de ziekteverzekeringen) heeft zijn oog nu laten vallen op het Vlaamse wielervoorjaar. Met één grote missie: "Elke wedstrijd kleuren door met een renner in de lange vlucht mee te gaan." Eén nadeel: de meeste renners van de ploeg zagen de Vlaamse hellingen nog nooit van dichtbij. "Morgen gaan we de Omloop verkennen, want veel renners weten niet waar de Molenberg begint", lacht Hendrik Redant. "Ik - als Belg - heb de Molenberg al 150 keer opgereden." Met Gijs Van Hoecke en Sasha Weemaes lokte de Amerikaanse ploeg afgelopen winter wel 2 Belgische renners met terreinkennis. "Ik had daar zelf wat op aangedrongen", zegt Redant. "Van Hoecke is met al zijn ervaring de ideale wegkapitein. Sasha Weemaes is een van onze troeven in de sprints."

We willen ons wat spiegelen aan Intermarché-Circus-Wanty. Zij zijn ook klein begonnen en uitgegroeid tot een WorldTour-team. Ploegleider Hendrik Redant

Human Powered Health versierde wildcards voor klassiekers zoals de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. "Maar de absolute droom van de eigenaar van onze ploeg is deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen." "We willen ons wat spiegelen aan Intermarché-Circus-Wanty. Zij zijn ook klein begonnen en uitgegroeid tot een WorldTour-team. Over enkele jaren willen we ook doorgroeien tot het WorldTour-niveau. Maar daar hebben we nog wat extra budget voor nodig." In het vrouwenpeloton heeft Human Powered Health het wel al geschopt tot de WorldTour. Voormalig Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke is daar een van de uithangborden.

"Wielersport in de VS stelt niet veel meer voor"

Michael Woods, Brandon McNulty en Sepp Kuss. Ze leerden allemaal de kneepjes van het vak bij Human Powered Health en voorloper Rally Cycling. "Veel van onze talenten zijn doorgegroeid naar de WorldTour en daar zijn we trots op", zegt Redant. "Maar momenteel zit de wielersport in de Verenigde Staten in het slop. Door de coronacrisis zijn heel wat wedstrijden ter ziele gegaan. Denk maar aan de Tour of California en de Tour of Utah." "De Maryland Classic is de enige Amerikaanse profkoers die nog op de kalender staat. En het was dan nog uitgerekend een Belg (Sep Vanmarcke) die ons daar vorig jaar van de zege hield."

Door de coronacrisis zijn de meeste Amerikaanse koersen ter ziele gegaan. Hendrik Redant