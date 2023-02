Aerodynamische beenwarmers: het geheime wapen van Taco van der Hoorn in Kuurne?

Van der Hoorn bracht in december een bezoekje aan de Italiaanse producent en voorspelde dat hij de beenstukken ook in de finale van Kuurne niet zou inleveren.

Van der Hoorn heeft met zijn beenstukken geen primeur te pakken, maar wist naar eigen zeggen niet hoe groot het voordeel zou zijn.

"Ik heb geen tijd gehad om te testen", vertelde hij aan de wielerwebsite voor hij zich in het offensief zou storten.

Al moet Van der Hoorn misschien rekening houden met de UCI-reglementen. De UCI voerde in 2019 namelijk de beruchte sokkenregel in, waarbij sokken niet boven een bepaalde hoogte mogen worden opgetrokken om eventuele aerodynamische voordelen te limiteren. Vraag is of aangepaste beenstukken ook in dat segment passen.

"Ik zou mijn benen sowieso bedekt hebben", gniffelde Van der Hoorn bij de koude temperaturen.

Het legde hem alvast geen windeieren, want na een dag aan het front eindigde Van der Hoorn 4e.