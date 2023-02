Karl en José over suprematie Jumbo-Visma: "Andere ploegen gaan vragen stellen: hoe moeten we het anders doen?"

José: "Dat had alles te maken met de kwaliteiten van het vijftal dat vooraan reed. Er zat niemand bij die zwakker was. Tot in de laatste 5 kilometer deed iedereen zijn kopbeurt. En achteraan hebben ze niet echt met zijn allen geprobeerd om terug te komen."

"Is dit nu de standaard? Moeten we met z'n allen naar de Teide? Hoe moeten we het anders doen? Dit is een tweedaagse die kan tellen."

José: "Daar zijn ze zeker mee bezig. Niet alleen hier, maar in het hele koerslandschap. Ze zijn heel sterk van hun berg (de Teide in Tenerife, red.) afgekomen."

José: "Dit is in elk geval het hoogste niveau voor dit soort wedstrijden."

Karl: Is Tim Wellens een andere coureur geworden bij zijn nieuwe team UAE?

José: "Dit heb ik nog niet gezien van Tim Wellens in het voorjaar. Met eender welke trui aan. Hij heeft vandaag de koers open gebroken, hij was een van de sterksten op die helling."

"Wellens kreeg Tiesj Benoot mee. Daarna was het een goede zet om Nathan Van Hooydonck terug te laten komen. Dan kom je in overtal. Uiteindelijk is het Van Hooydonck die het pad effent voor Benoot."

Karl: Hoeveel punten geef je Lotto-Dstny voor het weekend?



José: "Toch behoorlijk wat: 7,5 op 10. En dat zijn punten voor de ploeg. Arnaud De Lie is een apart verhaal, dat heeft niets met het team te maken."

"Dat laatste anderhalve punt is voor vandaag. Ze waren goed

vertegenwoordigd in de achtervolging."

Karl: Hoeveel punten op 10 geef je Soudal - Quick Step?

José: "Wie? (lacht) Je zou geneigd zijn om hen minder punten te geven, omdat je spreekt over de machtshebber van vroeger. Al hebben ze vandaag heel hard gewerkt en hun best gedaan met Sénéchal. Ik weet ook niet wat er met Lampaert gebeurd is."

Karl: Krijgt Jumbo-Visma sowieso een perfecte 10?

José: "Ja. Voor de perfecte uitvoering. Minder kán je niet geven en meer mag niet."

Karl: Volgende week zien we Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe in de Strade Bianche. Krijgen we dan een andere koers? Of wordt de suprematie nog groter?

José: "We zullen dan een week verder zijn. Bovendien is de Strade een ander type van koers. Het kan dat er andere teams opstaan."

"In Italië zouden de weersomstandigheden ook slechter zijn. Stel je voor dat het een moddereditie wordt. Het zou best wel eens kunnen dat het dan al vroeg koers is."



"Maar dé vraag is hoe Wout van Aert van die berg gekomen is. Zijn ploegmaten waren al goed en Wout van Aert is in principe beter. Dus ja..."