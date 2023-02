Jumbo-Visma speelt ook Kuurne-Brussel-Kuurne uit: Tiesj Benoot rondt af

Het is al Jumbo-Visma wat de klok slaat in het Vlaamse openingsweekend. Tiesj Benoot heeft Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. De Oost-Vlaming reed in de hellingenzone met 4 kompanen weg en koos in de slotkilometer het juiste moment. Ploegmakker Nathan Van Hooydonck werd als toetje nog tweede.