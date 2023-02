Nathan Van Hooydonck na nieuwe show: "We werken wel ontzettend hard op die berg, hé"

"Ik ben heel tevreden", vertelde runner-up Nathan Van Hooydonck. Hij won het sprintje op enkele lengtes van ploegmaat Tiesj Benoot.

"Dit was een van de weinige kansen die ik krijg en ik heb die voluit benut. Ik heb drie weken met Tiesj op de kamer gelegen op de Teide en dus gun ik het hem enorm. We hebben naar deze periode toegewerkt en dit is een droomstart."

"Ik voelde me goed vandaag. Voor hetzelfde geld lukte het net wel bij mij. Nu was het net niet, maar toch ook net wel door de zege van Tiesj."

Jumbo-Visma maakte er in de hellingenzone een harde koers van. "We wilden er vroeg aan beginnen en dat hebben we niet onder stoelen of banken gestoken. We hebben een plan gemaakt en dat draaide goed uit."

"Hoe comfortabel het koersen is in deze ploeg? Jullie zeggen wel dat we van onze berg komen, maar we werken er ontzettend hard, hé. We doen er heel zware trainingen."

"Maar het is enorm fijn om te koersen in deze ploeg. We hebben een plan als we van de bus stappen en we gaan er 100 procent voor."