Eerst een genadeschot, dan een late uitval: de zege van Tiesj Benoot in 5 fases

1. Nog 100 km: Benoot geeft genadeschot aan vluchters

Op 100 km van de finish gooit de Nederlandse formatie er stevig de beuk in, net zoals in de Omloop Het Nieuwsblad. Het is een actie die de voorsprong van de vroege vluchters doet smelten als sneeuw voor de zon.

Het is een versnelling met impact, want het peloton valt letterlijk in stukken en brokken uit elkaar. Onder andere Jasper Philipsen komt ten val door de nervositeit. De sprinter zal nooit meer vooraan verschijnen.

Op de helling Le Bourliquet is het prijs. Tiesj Benoot geeft de vluchters het genadeschot.

"Ze maken er kipkap van", stelt José De Cauwer vast.