Kopecky, koningin van de kampioenschappen: slechts 7 Belgische atleten verzamelden al meer medailles

Het EK van Lotte Kopecky is nog maar net begonnen, maar onze landgenote heeft haar eerste medaille al beet. Op de afvalling knalde de Belgische, Europese en wereldkampioene op de discipline meteen naar goud.

Lotte Kopecky loodste zich zo in een select kransje Belgische veelwinnaars.

Onze landgenote is met haar nieuwe gouden medaille opgeklommen tot de 8e plaats in het klassement van Belgische medaillewinnaars in een olympische sport.

In de naoorlogse periode deden enkel de broers Borlée, renster Yvonne Reynders, renner Kenny De Ketele en judoka's Gella Vandecaveye en Ulla Werbrouck beter. Helemaal bovenaan staat Kevin Borlée met 18 plakken.

Vandaag komt Kopecky nog in actie in het omnium. Zondag rijdt ze de ploegkoers aan de zijde van Shari Bossuyt. Kopecky zou deze week dus nóg kunnen opschuiven in het prestigieuze klassement.