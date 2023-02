Noah Vandenbranden (20) stelt Belgisch record achtervolging weer scherper: "Wereldtop is mijn doel"

Noah Vandenbranden heeft van zich laten horen op het EK baanwielrennen in Zwitserland. Nadat hij het Belgische viertal naar een nationaal record had gestuwd in de ploegachtervolging, scherpte hij ook de toptijd op de individuele achtervolging aan. "Stiekem hoop ik volgend jaar op een top 4-plaats", stelt de 20-jarige pistier.