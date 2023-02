Lotte Kopecky is opgezet met EK-brons in omnium: "Omdat het een olympisch nummer is"

Na het eerste nummer stond Kopecky pas 11e. "Die scratch blijft een frustrerend nummer voor mij. Ik weet wat ik moet doen, ik weet dat ik over de kwaliteiten beschik, maar ik kan het nog niet uitvoeren. Als het me een keer lukt, ben ik vertrokken", maakt Kopecky zich sterk.

Assistent-bondscoach Kenny De Ketele wilde er nog zilver van maken. Hij ging met de jury discussiëren over de 4e sprint. Die leverde maar 1 punt op, terwijl Kopecky net het peloton aan het dubbelen was.

Zondag weer goud? "Neen, eerst genieten"

Zondag kan Lotte Kopecky nog eens van katoen geven als wereldkampioene. Dan rijdt ze samen met Shari Bossuyt de ploegkoers in Grenchen. Weer voor goud?

"Neen, dat lukt niet zomaar", antwoordt Kopecky. "Shari is nog maar net hersteld van een sleutelbeenbreuk."

"Ik hoop in eerste instantie dat ze kan genieten in haar regenboogtrui. Dan zullen we zondag wel zien hoe ver we geraken."