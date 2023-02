Dag 2 EK piste: Goud voor Kopecky, Belgisch record in ploegenachtervolging en net niet voor Ghys

België heeft op dag 2 van het EK baanwielrennen een eerste medaille en meteen ook een eerste Europese titel veroverd. Met dank aan Lotte Kopecky. Een ander hoogtepunt was het Belgisch record op de ploegenachtervolging. Robbe Ghys miste dan weer een portie geluk in de puntenkoers en eindigde 4e.

Belgen op 9 februari Nicky Degrendele sprint vrouwen kwalificaties 10"832 (8e) 1/8e finales 11"330 (naar KF) kwartfinales out Julie Nicolaes sprint vrouwen kwalificaties 11"352 (19e) 1/16e finales out Dens/Vandenbranden/Pollefliet/Bernard/Deman ploegachtervolging mannen 3'51"482 (5e) Robbe Ghys puntenkoers mannen finale 39 punten (4e) Lotte Kopecky afvalling finale 1e

Goud voor Lotte Kopecky op afvalling

“De afvalling is een tactisch spel en ik doe dat enorm graag.” Lotte Kopecky genoot van haar gouden medaille op de afvalling, die ze van start tot finish controleerde. In de strijd om de Europese titel tegen de Française Valentin Fortin begon onze landgenote op kop aan de eindsprint. De Française kwam nog stevig kietelen, maar Kopecky hield haar nog net af. Kopecky - die ook wereldkampioene is in die discipline - verlengt zo haar Europese titel in de afvalling en krijgt nóg 2 kansen op extra goud: vrijdag in het omnium en zondag in de ploegkoers aan de zijde van Shari Bossuyt.

Ghys eindigt 4e in puntenkoers

In een geanimeerde puntenkoers blonk Robbe Ghys uit met zijn aanvalslust. Meerdere keren maakte hij jacht op een winstronde, wat hem de Europese titel kon opleveren. Maar het was telkens net niet.



Ghys moest uiteindelijk vrede nemen met de 4e plaats. “Ik heb hier en daar wat

tactische foutjes gemaakt en onnodige krachten verspild”, was Ghys kritisch

voor zichzelf.



“Maar ik had alles onder controle, enkel de factor geluk ontbrak.”



De Italiaan Simone Consonni kroonde zich tot Europese kampioen na een

spannend duel met de Spanjaard Albert Torres. Brons was voor de Fransman

Donovan Grondin.

Belgisch record in ploegenachtervolging

Er viel vandaag ook een Belgisch record te noteren. In de ploegenachtervolging peuterden Thibaut Bernard (20), Tuur Dens (22), Gianluca Pollefliet (21) en Noah Vandenbranden (20) een seconde van het nationale record af. Met 3’51”482 eindigde het Belgische kwartet 5e, op acht tiende seconde van de strijd voor brons. “Het kan zeker nog beter”, verzekert Tuur Dens. “Op het WK in augustus mogen we dromen van een chrono onder de 3’50”. Maar we willen vooral punten pakken voor de olympische kwalificatie.”

Degrendele tankt vertrouwen in sprint

In de sprint schopte Nicky Degrendele het tot bij de beste 8. Onze landgenote kwam in de kwartfinales uit tegen wereldkampioene Mathilde Gros (Fra), die een maatje te sterk was.



Degrendele kan dankzij deze mooie prestatie met een goed gevoel toeleven naar de keirin van zondag. Met Julie Nicolaes kwam nog een tweede landgenote in actie in de sprint. Zij sneuvelde in de 1/16e finales.

Herbeleef dag 2 van het EK baanwielrennen