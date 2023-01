Red Lions: "Leemte van Hendrickx opvangen met 3 à 4 spelers, die ook goede corner hebben"

De Red Lions trainden gisteren in de schaduw van het reusachtige Kalinga Stadium, zonder Alexander Hendrickx. Die mag niet praten en niet trainen. Hij onderging gisterochtend een scan van zijn gehavende knie, het resultaat wordt vandaag verwacht. Hendrickx verliezen voor de rest van het toernooi zou een grote aderlating zijn, al zijn er natuurlijk nog cornerspecialisten bij de Belgen. "Het mooie aan dit team is dat we dat kunnen delen", klinkt Loïck Luypaert, zelf een specialist, positief. "Tom Boon en Tanguy Cosyns hebben ook een goede corner. We gaan proberen die druk van Alex te verdelen over 3 à 4 man." Hendrickx was zowel op het WK als op de Spelen de topschutter, telkens volgde het goud voor België. "Hij is een heel groot deel van ons team, dat hebben we jammer genoeg niet meer achter de hand. Maar dit team kan alle tegenslagen aan." Bondscoach Michel van de Heuvel zoekt ook naar alternatieven: "Het is duidelijk dat Hendrickx een fantastische statistiek heeft en er op belangrijke momenten stond voor de Red Lions. Maar we moeten niet vergeten dat deze groep meerdere getalenteerde spelers heeft, die dat specialisme ook hebben." "Zij zijn wat onberekenbaarder. En we hebben eventueel nog wel wat andere opties om het de tegenstander lastig te maken. Ik denk dat we in staat zijn om dat goed op te vangen." Luypaert en zijn maats maken zich niet druk: "Het grappige is dat wij al jaren op die corner trainen. Ik blijf gewoon mezelf en Tom en Tanguy zullen misschien gewoon 5 of 6 extra ballen pushen om een goed gevoel te hebben. We gaan de match in met het idee dat we echt corners gaan maken."

We gaan de match in met het idee dat we écht corners gaan maken.

Van Doren: "Nieuw-Zeeland speelt maar één unieke wedstrijd per toernooi"

Het goede nieuws richting morgen is dat alle andere blessure- en ziektezorgen van de baan zijn. Met Arthur Van Doren, die met een geblokkeerde rug sukkelde, wordt wel voorzichtig omgegaan. De beste verdediger ter wereld trainde gisteren niet mee: "Het gaat goed met mijn rug", stelde hij onze man in India evenwel gerust. "Het was even lastig, het vervelende was dat het bleef terugkeren, maar op dit moment is het achter de rug", knipoogde hij. Nog goed nieuws is dat de tegenstander in de kwartfinale Nieuw-Zeeland is en niet India. De tegenvoeters schakelden in de barrages het gastland uit na een thriller met shoot-outs toe. Nieuw-Zeeland was pas derde in zijn groep na 2 nederlagen (tegen Nederland en Maleisië). Normaal is België een pak sterker dan Nieuw-Zeeland: België staat 2e op de wereldranking, Nieuw-Zeeland 12e. Van Doren: "Nieuw-Zeeland hebben we al vaak getroffen de laatste tijd. Heel vaak in een laatste groepswedstrijd, waarbij we al zeker waren of het niet meer heel veel uitmaakte..." "Het is een team dat altijd één unieke wedstrijd in zo'n toernooi heeft. Na een matige groepsfase verrassen ze nu India, dat gaat geen twee keer gebeuren. En dan zullen wij klaar zijn." (lees voort onder foto)

"Money time met enorm veel vertrouwen"

Voor België, de wereld- en olympische kampioen, begint het toernooi nu pas echt. Luypaert: "Het is money time. De afgelopen jaren keken we altijd uit naar de knock-outfase."



"Het was deze keer de bedoeling om die tussenwedstrijd te vermijden, gezien de probleempjes die we dit toernooi hadden. We kunnen de rust wel gebruiken richting de halve finale en hopelijk de finale."



De ervaring van de gelouterde kern spreekt, die moest het eerder dit toernooi ook al doen zonder Van Doren, Dohmen, De Kerpel, Gougnard. "Ik denk dat we er iets rustiger onder blijven dan vroeger. Dat komt met de jaren."



"De staf lost het ook allemaal goed op. De spelers hebben enorm veel vertrouwen. We hebben een heel goede groepsfase gespeeld, dat is wat onderbelicht gebleven door alle kleine problemen. Maar we lossen alles intern op."