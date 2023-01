Nieuw-Zeeland zet gastland India opzij en treft Red Lions in kwartfinale WK hockey

Als tweede van Groep D met 7 punten, evenveel als Engeland, maar met een minder doelsaldo, kreeg India met Nieuw-Zeeland de derde van Groep C tegenover zich.





India verloor niet in de groepsfase, het speelde gelijk tegen Engeland, Nieuw-Zeeland verloor van Nederland en Maleisië. India was dan ook de favoriet.



De thuisploeg,zonder sterspeler Hardik Singh, was de wedstrijd goed begonnen met goals van Lalit Upadhyay (17') en Sukhjeet Singh (24'). Nieuw-Zeeland milderde via Sam Lane (28'), maar India verdubbelde haar voorsprong opnieuw dankzij een treffer van Varun Kumar (40').



Nieuw-Zeeland hapte naar adem, maar sloeg nog twee keer terug met strafcorners. Kane Russell (43') en Sean Findlay (49') brachten de stand in evenwicht.



In spannende shoot-outs moesten liefst 18 stuks beslissen. Nieuw-Zeeland haalde het met 5-4. Sam Lane dompelde het hockeygekke India en zijn talrijke fans in rouw.