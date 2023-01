Grote zorgen bij Red Lions: topschutter Hendrickx valt geblesseerd uit en vreest voor einde van zijn WK

Nadien keek de sleutelpion van de Red Lions beteuterd toe met een ingepakte knie. De 29-jarige international is er niet gerust in en vreest voor het einde van zijn toernooi.

Het belang van Hendrickx voor de hockeymannen valt allerminst te onderschatten. De verdediger staat alom bekend als de grootste strafcornerspecialist in de wereld.





Tot dusver waren de Belgen daar nog niet heel erg van afhankelijk, maar verderop in het WK komt dat ongetwijfeld nog.



Dankzij winst in de poule B krijgt Hendrickx extra rust. Dinsdag pas komen de Belgen weer in actie. In de kwartfinales neemt de titelverdediger het op tegen India of Nieuw-Zeeland.