clock 14:14

14 uur 14. einde: 5-0. Opdracht volbracht voor de Red Lions. Na een aarzelend begin in de eerste helft (0-0) brak penaltyspecialist Hendrickx de Koreaanse muur net na de rust. Cosyns vierde zijn rentree op een groot toernooi met een mooi doelpunt. Na een knappe en slimme pass van Kina devieerde hij de 2-0 in doel. In het vierde kwart mepten de Lions de Koreanen definitief tegen het canvas. Van Aubel, Dockier en De Sloover breidden de score nog flink uit. Dinsdag om 14.30 uur komen de Belgen weer in actie. Dan krijgen ze Duitsland tegenover zich in India. .