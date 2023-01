Ruime overwinning brengt Red Lions rechtstreeks in kwartfinales

Doelpunten:

Knieblessure Hendrickx

In het tweede kwart begonnen zijn ploegmaats aan de doelpuntenkermis. Charlier schoot de bal overhoeks binnen, daarna opende Boon (2x) zijn rekening op het WK. Dockier legde de ruststand vast: 4-0.

Enig minpunt voor de Red Lions: de blessure van Alexander Hendrickx. De strafcornerspecialist botste met zijn knie tegen een Japanner en moest al in het eerste kwart het terrein verlaten.

Japan vormde niet meer dan een sparringpartner voor de Belgen. De nummer 1 van de Spelen was een maatje te groot voor de nummer 11 van Tokio 2020.

Rechtstreeks naar kwartfinales

Na de pauze lieten de Japanners zien dat ook zij hockey kunnen spelen. Fukuda devieerde de bal voorbij Vanasch en redde de eer voor zijn land.

Met een stevige eindsprint maakte België er nog 7-1 van. Na de 5-1 van Boon, werkte Dockier de mooiste aanval van de Belgen af.

Boon legde de eindstand vast met een strafbal. De aanvaller verliet het terrein met 4 doelpunten.

De ruime overwinning volstond voor een plaats in de kwartfinales. Duitsland had nog roet in het eten kunnen gooien, maar zij slaagden er niet om met 9 goals verschil van Zuid-Korea te winnen (7-2).

België wint de poule op basis van het doelpuntensaldo (+11 tegenover +8 voor Duitsland).

In de kwartfinales neemt de titelverdediger het op tegen Nieuw-Zeeland of gastland India. Die match staat dinsdag op het programma.