"De Red Lions kunnen veel beter, Duitsland was geen referentiematch"

"Van Doren is nog altijd de beste verdediger in de wereld. Duitsland zou met hem op het veld nooit zoveel kansen gekregen hebben, wat natuurlijk geen afbreuk doet aan de andere verdedigers."

"De tegenstander kan je zeker een referentie noemen, de wedstrijd niet. Waarom? Net omdat we met Arthur Van Doren (rugblessure) en Simon Gougnard (na een botsing met Tom Boon) twee hele goeie spelers hebben gemist."

"Ze waren heel goed begonnen en duwden Duitsland weg, maar in de tweede helft hebben de Belgen veel kansen weggegeven."

Na het 2-2-gelijkspel blijven de Red Lions in poleposition voor de groepswinst en het rechtstreekse ticket voor de kwartfinales, maar een vlekkeloze ontmoeting was het dinsdag niet.

De Belgen kwamen terecht op achterstand in het slot, maar toen het moest, scoorden ze snel de gelijkmaker. Dat duidt weer op die kwaliteit.

Waarom is de afwezigheid van dat duo zo doorslaggevend? "Je hebt 18 spelers en zij spelen allemaal ongeveer evenveel minuten. Door hun afwezigheid had je 2 spelers minder in die rotatie."

"Tegen een topland voel je dat en maakt dat een verschil. Tegen Japan of Zuid-Korea vang je dat makkelijk op, tegen Duitsland, Nederland of Australië voel je dat echt wel. Dan is een gelijkspel toch wel knap."

"Bij onze voetbalteams zeggen we vaak: ze hadden kunnen winnen, maar ze hebben niet gescoord. Een absoluut topland heeft gewoon niet veel kansen nodig om te scoren."