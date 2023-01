Red Lions spelen gelijk tegen Duitsland in lastige eerste WK-test

De Belgische hockeymannen zijn er niet in geslaagd om hun tweede wedstrijd op het WK in India te winnen. De Red Lions kenden een moeizame match tegen Duitsland. De Duitsers kwamen in de slotfase op 2-1, maar de Belgen klauwden snel terug. In de stand blijven de Lions ondanks het gelijkspel op koers voor groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. Vrijdag is Japan de tegenstander in de laatste groepsmatch.