Hanne en Stijn Desmet over Belgische medailleoogst op EK shorttrack: "Of dit te voorspellen was? Ja"

Goud en zilver voor Hanne en goud en zilver voor Stijn. De familie Desmet kan terugblikken op een uitstekend EK shorttrack. In de mixed relay kwam er met het Belgische team nog een zilveren medaille bij. "Het is heel mooi dat we samen met Nederland nu het grote shorttrackland in Europa zijn."

Hanne Desmet: "Ik kon verrassen langs de binnenkant"

Na haar zilveren medaille op de 1.500m was het zondag op de 1.000m wél raak voor Hanne Desmet. "Dit voelt heel goed, het was een heel leuke dag", reageerde ze bij onze man ter plaatse. "Gisteren was er wel een beetje ontgoocheling na het zilver. Maar vandaag heb ik de binnenkant in plaats van de buitenkant gekozen, en dat heeft gewerkt. Ik kies normaal altijd voor de buitenkant voor mijn inhaalmanoeuvres - dat weet de tegenstand ook - maar nu kon ik verrassen."

Ik wist dat Stijn en ik op elke afstand wel zouden meedoen voor de medailles. Hanne Desmet

Met ook nog het goud en zilver van broer Stijn en het zilver in de mixed relay sluit ons land het EK af met vijf medailles. Had Desmet dat durven voorspellen?

"Ik wist dat Stijn en ik op elke afstand wel zouden meedoen voor de medailles. Stijn was dan ook nog een grote kanshebber op de 500m, maar daar liep het voor hem mis. Ikzelf schaats die afstand nooit. Maar ja, ik had deze medailleoogst wel durven voorspellen."

België heeft zich zo opgeworpen tot tweede grote shorttracknatie in Europa, na het doorgaans dominante Nederland. "Ik vind het heel mooi dat we nu de twee grote landen hier zijn. Samen winnen we bijna alles, dat is super."

Stijn Desmet: "Ik wou me niet nog eens laten vangen"

Stijn Desmet leverde in Gdansk een kopie van de resultaten van zijn zus: zilver op de 1.500m en goud op de 1.000m. "Het is fantastisch dat ik Hanne kan evenaren en dat we samen op dezelfde dag Europees kampioen kunnen worden."

Gisteren waren de Nederlanders Schulting en Van 't Wout te sterk voor respectievelijk Hanne en Stijn Desmet, vandaag draaiden onze landgenoten de rollen om. "Het waren gelijkaardige wedstrijden, maar met een omgekeerde uitslag. Of ik na gisteren een revanchegevoel had? Zo zou ik het niet noemen, maar ik wou me niet nog eens laten vangen."

We hebben de voorbije jaren een grote vooruitgang gezien in het Belgische shorttrack. Ik hoop dat die stijgende lijn doorgetrokken wordt Stijn Desmet