Hanne en Stijn Desmet voor EK shorttrack: "Mikken op medailles in alle onderdelen"

Hanne Desmet pakte een jaar geleden historisch brons op de Olympische Spelen op de 1.000m, broer Stijn behaalde 2 maanden later dubbel brons (500 en 1.500m) op het WK. De voorbije wereldbekers wonnen broer en zus Desmet ook verschillende medailles. "We zijn sinds dinsdag in Polen en kennen een heel goede voorbereiding. We hebben heel veel zin om er komend weekend iets van te maken", begon Hanne Desmet. "Het is een drukke planning op een EK met vrijdag de kwalificaties, zaterdag de 500 en 1.500 meter en zondag de 1.000 meter en relays."

De mixed relay staat voor het eerst op een groot kampioenschap. Als Europees land zijn we er het best in gerangschikt.

"Persoonlijk zou ik graag de 1.500 meter winnen. Dat is mijn grote ambitie op dit EK, samen met de mixed relay."



"Dat is een nieuwe discipline, die voor het eerst op een groot kampioenschap staat. We staan er als Europees land het best in gerangschikt."



"Die gemengde aflossing ligt ons echt wel. Stijn heeft een hoge topsnelheid en kan het goed afmaken. Ik heb dan weer een goede start. De andere twee rijders, Ward Pétré en Tineke den Dulk, kunnen de hoge snelheid ook aan. We hebben alle factoren om er top in te zijn."



Stijn Desmet trad zijn zus bij. "We trainen hard op die aflossing. En dat begint zijn vruchten af te werpen."





"Het is ook gewoon leuk om te doen, om in team te werken. We willen medailles halen op alle onderdelen, maar een gouden medaille op de mixed relay zou het allermooiste zijn."