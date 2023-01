Hanne en Stijn Desmet veroveren op EK shorttrack allebei zilver op 1.500 meter

clock 18:06 18 uur 06. Polen houden België uit finale 5.000 meter. Geen A-finale voor het Belgische estafetteteam. In hun halve finale werden ze derde na een valpartij in het duel met Polen. De Poolse shorttrackers reden naar een tweede plek achter het Nederlandse kwartet. Plaats 5 wordt dus het hoogst haalbare voor België. . Polen houden België uit finale 5.000 meter Geen A-finale voor het Belgische estafetteteam. In hun halve finale werden ze derde na een valpartij in het duel met Polen. De Poolse shorttrackers reden naar een tweede plek achter het Nederlandse kwartet. Plaats 5 wordt dus het hoogst haalbare voor België.

clock 17:41 17 uur 41. 5.000 meter relay. Het zit er nog niet op voor Stijn Desmet. Hij komt nog in actie met het Belgische aflossingsteam in de halve finales van de 5.000 meter. Samen met Adriaan Dewagtere, Ward Petré en Rino Vanhooren gaat hij op zoek naar een ticket voor de A-finale.

clock 17:38 17 uur 38. Hanne Desmet: "Het thuisfront zal een beetje vloeken, denk ik". Hanne Desmet: "Het thuisfront zal een beetje vloeken, denk ik"

clock 17:36 17 uur 36. Proficiat of verdorie? Toch eerder dat laatste. Goud had gekund. Ik ben enerzijds tevreden met zilver, maar ik ben ook teleurgesteld. Ik heb afgewacht en ik zat op het juiste moment op de juiste plaats, maar het lukte net niet. Hanne Desmet pakte zilver op de 1.500 meter.

clock 17:35 17 uur 35. Stijn Desmet: "Ik was aan het knoeien met mijn materiaal en heb de race van mijn zus gemist". Stijn Desmet: "Ik was aan het knoeien met mijn materiaal en heb de race van mijn zus gemist"

clock 17:32 17 uur 32. Het is jammer dat ik nog werd ingehaald, maar ik ben niet geheel ontevreden. Ik heb hard gestreden en ik trok aan het kortste eind. Ik voelde dat hij (Jens van 't Wout) nog de snelheid had om aan te vallen. Ik bleef erin geloven, maar hij had nog genoeg over. Dat doet even pijn, maar hij verdient het. Stijn Desmet pakte zilver op de 1.500 meter.

clock 16:57 16 uur 57. Hanne Desmet dominant in B-finale. Hanne Desmet heeft er nog eens alles uitgeperst in de B-finale op de 500 meter. Ze schaatste een dominante race aan de leiding en stelde zo de 6e plek veilig. Tineke den Dulk werd uiteindelijk 9e.

clock 16:25 16 uur 25. Belgische vrouwen uitgeschakeld in halve finales. Hanne Desmet is er niet in geslaagd naar een A-finaleplek te schaatsen op de 500 meter. Bij de start moest ze de Nederlandse Schulting en de Italiaanse Valcepina voor laten gaan in bocht 1. Net voor de slotronde werd ze weggedrumd naar plaats 4, de plek waar ze ook eindigde na haar eindsprint. Tineke den Dulk werd 3e in haar reeks na een botsing en schuiver van een Nederlandse en een Hongaarse, maar de tijd van onze landgenote was niet scherp genoeg om als beste 3e naar de finale te mogen. Geen nieuwe medailles dus voor de Belgen op de 500 meter.

clock 15:58 15 uur 58. 2 Belgische vrouwen door, 2 Belgische mannen out. Hanne Desmet won met overtuiging haar kwartfinale, net als Suzanne Schulting. In de reeks van de Nederlandse kon Tineke den Dulk als derde met een snelle tijd toch nog mee naar de halve finales. De top twee mocht rechtstreeks door. Voor de Belgische mannen waren de kwartfinales van de 500 meter het eindstation. Ward Pétré kwam ten val in de eerste kwartfinale, Stijn Desmet moest zijn kwartfinale tot 3 maal toe rijden. Een eerste keer was de Belg het best weg en leek hij het halvefinaleticket simpel te pakken, maar de Brit Niall Treacy zat vast in de boarding, dus moest de race opnieuw. De tweede keer ging Desmet weer naar de leiding, maar werd hij al snel aangetikt door een Let. Derde keer, niet de goede keer voor Desmet. Halverwege duelleerde hij met de Let Roberts Kruzbergs en raakte uit zijn ritme, waarna hij de race liet lopen.Desmet kwam als vierde binnen, maar werd niet opgevist, omdat er een gedeelde verantwoordelijkheid was, aldus de jury.



clock 15:39 15 uur 39. 500 meter. Na de 1.500 meter is het de beurt aan de 500 meter. Daar beginnen we vandaag vanaf de kwartfinales. Hanne Desmet en Tineke den Dulk konden zich gisteren plaatsen, net als Stijn Desmet. Ward Pétré kon vanochtend via de herkansingen nog een ticket afdwingen met 2 zeges.

clock 15:24 15 uur 24. Stijn Desmet doet zus na met zilver op 1.500m. Ook bij de mannen is het net niet voor Stijn Desmet. De jongere broer van Hanne ging op enkele ronden van het einde resoluut naar de leiding en ging de laatste ronde in met 2 Nederlanders achter zich. Desmet leek de beste papieren te hebben en ging ook nog de laatste bocht in als eerste, maar Jens van 't Wout wrong nog net zijn schaats voor die van Desmet. Friso Emons bezorgde onze noorderburen ook nog brons. Het is de eerste EK-medaille voor Desmet. Vorig jaar won hij op het WK in Montréal, in Canada, wel brons op 500 en 1.500 meter. Rino Vanhooren schaatste naar de tweede plaats in de B-finale van de 1.500 meter.



clock 15:21 15 uur 21. Hanne Desmet pakt zilver achter Schulting. Suzanne Schulting heeft na een spannend duel met onze landgenote Hanne Desmet de gouden medaille gepakt op de 1.500 meter. De twee waren de besten in de finale, Schulting nam de laatste ronden voor haar rekening met Desmet in haar spoor. Een sprint moest beslissen, waarbij Desmet een halve schaats tekortkwam op haar trainingsmaatje. De Duitse Anna Seidel pakte brons. Voor Desmet is het haar eerste EK-medaille. Op de Spelen pakte ze historisch brons op de 1.000 meter, op de 1.500 meter werd ze toen vierde.



clock 14:28 14 uur 28. Hanne en Stijn Desmet naar finale op 1.500 meter. Hanne Desmet heeft een van de drie halve finales op de 1.500 meter gewonnen en is zo een van de zeven finalisten. Tineke den Dulk werd in haar halve finale bestraft en gediskwalificeerd. Even later had Stijn Desmet in de derde halve finale bij de mannen op de afstand genoeg aan een tweede plaats (achter de Italiaan Luca Spechenhauser) voor een ticket voor de A-finale. Rino Vanhooren eindigde in dezelfde race vierde, goed voor de B-finale. De finale van de 1.500 meter is straks.



clock 14-01-2023 17:09 17 uur 09. Bijna perfect Belgisch rapport in de reeksen. De Belgen zijn goed van start gegaan op het EK in Gdansk. * Bij de vrouwen kon Hanne Desmet zich zowel op de 500m, 1000m als 1500m vlot plaatsen voor de volgende ronde. In het geval van de 1500m is dat meteen de halve finales, op de andere afstanden de kwartfinale. * Nog bij de vrouwen wist Tineke den Dulk de reeksen van de 500m en 1500m te overleven. Alexandra Danneel moet op de 1000m herkansen. * Bij de mannen evenaarde Stijn Desmet zijn zus door zich op alle afstanden te kwalificeren. Hij deed dat bovendien ook met de aflossing bij de mannen. Zij mogen als reekswinnaar naar de halve finales. * Rino Vanhooren kon op de 1500m een ticket bemachtigen voor de halve finales, Ward Petré en Adriaan Dewagtere herkansen op respectievelijk de 500m en 1000m. * Ook op de gemengde aflossing, ten slotte, was er Belgisch succes. De reeksen waren geen probleem voor het Belgische viertal, met broer en zus Desmet als speerpunten. We zien hen terug in de halve finales.

