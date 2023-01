Belgen op EK shorttrack: "Zonder ongelukken doen we mee voor medailles"

Na een feilloze eerste dag op het EK shorttrack in het Poolse Gdansk kan dit weekend het echte werk beginnen. De Belgen, met vaandeldragers Hanne en Stijn Desmet voorop, hopen op eremetaal. Een realistisch doel vindt ook bondsvoorzitter Corné Lepoeter. "Medailles? Misschien zit er wel meer in."

"Ambitie van Desmet toont hoever deze sport staat"

De Belgische selectie op het EK shorttrack kwam vrijdag nagenoeg foutloos door de kwalificaties, al moesten enkele atleten wel herkansen. "Het was een heel mooie en sterke dag in de breedte", zag ook Corné Lepoeter.

"Individueel heb ik heel sterke prestaties gezien en in de relays waren we tweemaal overtuigend. We kunnen met vertrouwen het weekend ingaan."

"Op zo'n openingsdag van een EK kan je alleen maar verliezen. Je moet een hele dag alles goed doen en geconcentreerd blijven. Dat hebben we ook gedaan." (lees verder onder de link)

De status van het Belgische shorttrack steeg de voorbije jaren enorm, met de olympische medaille van Hanne Desmet als uitschieter. "Ik ben sinds 2018 voorzitter van de federatie. Toen waren we op een EK blij met een deelname, vandaag staan we hier met veel hogere verwachtingen", ziet ook Lepoeter.

Dat de Belgen met hoge ambities in Gdansk zijn, steken ze niet onder stoelen of banken. Hanne Desmet sprak haar medaillehoop al luidop uit. "Dat toont hoever we met deze sport staan in België."

"Wat ik zelf verwacht van dit EK? Ik hoop op medailles en misschien zit er zelfs meer in. In shorttrack kan er veel gebeuren, je kan vallen of gediskwalificeerd worden, maar zonder ongelukken moeten we hier mee kunnen doen voor eremetaal."

"Extra financiële steun heeft voor rust gezorgd"

In het begin van dit schaatsseizoen waren er nog financiële perikelen, zo waren er niet voldoende middelen voorhanden om alle Belgische schaatstoppers naar internationale kampioenschappen te sturen. Dat probleem is ondertussen van de baan, de Nationale Loterij schoot te hulp. Hoe ziet Lepoeter de toekomst? "Erg goed", luidt het stellig.

"Er was al de ondersteuning van het BOIC en Sport Vlaanderen en nu zijn er ook nog subsidies van de Nationale Loterij bijgekomen. Dat geeft ons rust."

"Al moet ik de nuance wel maken dat we begin dit seizoen niet echt over geldproblemen spraken. Wel over een enorme groei in de breedte van de sport in België, waardoor er gewoon meer middelen nodig zijn. Ik heb er van wakker gelegen, maar ik ben blij dat het nu beter is."

Begin dit seizoen waren er niet echt geldproblemen. De sport is in de breedte enorm gegroeid, waardoor er gewoon meer middelen nodig zijn. Bondscoach Corné Lepoeter