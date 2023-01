Nationale Loterij gaat Belgische schaatsers ondersteunen: "Stabiele basis om te bouwen aan toekomst"

De Nationale Loterij en KBSF hebben afspraken gemaakt voor 2023 en spreken de intentie uit de samenwerking tot en met de Olympische Winterspelen van 2026 voort te zetten.

"Met het partnership met de Nationale Loterij, naast de ondersteuning van Sport Vlaanderen en BOIC, hebben we een stabiele basis om verder te bouwen naar de toekomst", aldus KBSF-voorzitter Corné Lepoeter.

Begin dit seizoen werd bekend dat de KBSF geen geld had om de schaatsers naar internationale toernooien te sturen. Daardoor moesten sommigen hun eigen spaarpot aanspreken.



Vanaf het komend weekend bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Gdansk verschijnen de Belgische rijders ook in een nieuw wedstrijdtenue van Bioracer: het blauw in het pak wordt vervangen door wit. De kleuren worden dan wit/zwart met zwart/geel/rode accenten.