De 15 van 2022: Bart Swings schrijft geschiedenis met olympische titel

2022 was weer een sportjaar om duimen en vingers bij af te likken. Tot en met oudjaar blikken we terug op de strafste Belgische prestaties. Vandaag op 2: Bart Swings schaatst naar de olympische titel op de massastart.

"Zilver is mooi en ik ben er heel gelukkig mee, maar in Peking ga ik voor goud." Dat waren de woorden van Bart Swings net na zijn 2e plek op de massastart 4 jaar geleden in Pyeongchang. Swings droomde enkel en alleen nog maar van goud en tankte 6 weken voor de olympische massastart extra vertrouwen met een 2e Europese titel op een rij. Als nummer 1 van de wereld en met een nieuw aerodynamisch schaatspak zakte Swings brandend van ambitie naar Peking af. "Dit is de beste versie van Bart ooit", zei coach Jelle Spruyt bij de afreis. "Fysiek zit hij tegen de topvorm aan die hij vroeger al had. Maar technisch is hij nu beter en constanter."

Swings schaatst de race van zijn leven

Na figurantenrollen op de 1.500 meter, de 5.000 meter en de 10.000 meter sloeg Swings niet in paniek tijdens de Winterspelen. "Die prestaties zeggen niets over de massastart, waar ik vol voor goud ga", klonk het. Op 19 februari had Swings zijn afspraak met de geschiedenis. Samen met 15 medefinalisten zette hij zich in slagorde klaar voor een race van 16 rondjes. De tactiek van Swings? Niemand laten wegrijden om zijn eigen kans te gaan in de eindsprint. Een ultradominante Swings reageerde op elke aanval. Ook toen "good old" Sven Kramer een snedige demarrage uit zijn schaatsen schudde. Toen de bel voor de laatste ronde luidde, lachten de rivalen van Swings al in hun vuistje. Want de Belg had enorm gewoekerd met zijn krachten. Maar de onvermoeibare Swings zoefde in de laatste buitenbocht titelverdediger Lee voorbij. Met een meter voorsprong en een klop op zijn borst kwam Swings als triomfator over de streep. Een kinderdroom werd werkelijkheid.

Swings pinkt traantje weg bij beelden van familie