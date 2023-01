Isabelle van Elst voor eerste EK als Belgische: "België is mijn tweede thuisland"

Isabelle van Elst heeft haar entree in het Belgische kamp niet gemist. Van Elst, geboren in Nederland, schaatste meteen BR's op de 500 en 1.000 meter.

"Het was een beetje gek in het begin, maar ik ben heel blij met mijn keuze", lacht ze aan de vooravond van haar eerste EK over haar dubbele nationaliteit.

"Ik mik op internationale wedstrijden en de Spelen, maar in Nederland zijn er zoveel plaatsingswedstrijden. Het programma zit zo vol, je kan nooit overal op je best zijn."

"Sinds mijn 16e had ik de dubbele nationaliteit en deze weg richting de Spelen is voor mij een stuk gunstiger."

"Dit biedt nieuwe kansen, waardoor ik andere dingen kon opgeven", legt Van Elst uit. Haar keuze heeft namelijk financiële gevolgen.

"De Belgische schaatswereld heeft het financieel niet breed. Wij moet onze sponsoring zelf in orde brengen en dat kost tijd en energie."

"Dat wil ik dit jaar doen, zodat ik me richting de Spelen minder zorgen hoef te maken."

"Ik voel me nu net zoveel Belgische als Nederlandse. Mijn moeder is opgegroeid in België en haar familie woont nog in Roeselare. Zelf heb ik er nooit gewoond, maar België is wel mijn tweede thuisland."