Shorttrackkampioene Suzanne Schulting scoort nu ook in het langebaanschaatsen

Opmerkelijke prestatie in de Wereldbekermanche langebaanschaatsen in de Chinese hoofdstad Peking: shorttrackkampioene Suzanne Schulting (27) heeft er zilver veroverd op de 500 meter.

Suzanne Schulting is al jaren de leading lady in het shorttrack. Nu probeert de Nederlandse het ook op de langebaan.

Met succes. Vanochtend snelde ze in de olympische schaatshal van Peking naar zilver op de 500 meter.

Schulting werkte het sprintnummer af in 37"88. Daarmee nestelde ze zich tussen 2 Poolse schaatssters in. Kaja Ziomek-Nogal won in 37"82, Andzelika Wojcik werd derde in 37"89.

Voor Schulting is het haar allereerste Wereldbekermedaille in het langebaanschaatsen, wellicht niet haar laatste.