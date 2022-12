WB schaatsen: Vosté promoveert naar A-groep op 1.000m, Van Elst pakt weer BR

clock 19:53 19 uur 53. Vosté promoveert naar A-groep op 1.000 meter. Mathias Vosté heeft een ticket afgedwongen voor de A-groep op de 1.000 meter in de volgende wereldbeker. Onze landgenoot klokte de tweede tijd in de B-groep met 1'07"98". De top 3 promoveert. Vosté moest enkel de Italiaan David Bosa laten voorgaan met 1'07"47. Vosté bleef 23 honderdsten boven zijn BR. . Vosté promoveert naar A-groep op 1.000 meter Mathias Vosté heeft een ticket afgedwongen voor de A-groep op de 1.000 meter in de volgende wereldbeker. Onze landgenoot klokte de tweede tijd in de B-groep met 1'07"98". De top 3 promoveert.



clock 19:49 19 uur 49. Isabelle van Elst pakt 2e BR. Isabelle van Elst heeft na haar Belgische record gisteren op de 500 meter vandaag ook een nationaal record op de 1.000 meter geschaatst. De 24-jarige met de dubbele nationaliteit (Nederlands/Belgisch) komt nog maar sinds dit jaar voor ons land uit. Van Elst zette 1'16"19 neer in de B-groep, waarmee ze vierde werd. De top 3 promoveert naar de A-groep. Van Elst deed beter dan de 1'16"46 van Sandrine Tas op 11 december 2021 in Calgary. . Isabelle van Elst pakt 2e BR Isabelle van Elst heeft na haar Belgische record gisteren op de 500 meter vandaag ook een nationaal record op de 1.000 meter geschaatst. De 24-jarige met de dubbele nationaliteit (Nederlands/Belgisch) komt nog maar sinds dit jaar voor ons land uit.



clock 23:44 23 uur 44. Swings 6e op 5.000 meter. Bart Swings blijft dit seizoen wachten op een eerste podiumplek in de Wereldbeker. Ook op de 5.000 meter in Calgary was de top 3 te hoog gegrepen. Met een chrono van 6'14"10 moest Swings vrede nemen met de 6e plaats. Hij was 8"50 langzamer dan winnaar Patrick Roest. De Nederlander leidt het Wereldbeker-klassement met 180 punten. Swings staat 6e met 112 punten. . Swings 6e op 5.000 meter Bart Swings blijft dit seizoen wachten op een eerste podiumplek in de Wereldbeker. Ook op de 5.000 meter in Calgary was de top 3 te hoog gegrepen.



clock 21:29 21 uur 29. Tas schaatst ook PR op 1.500 meter. Na een persoonlijk record op de 3.000 meter heeft Sandrine Tas haar toptijd ook verbeterd op de 1.500 meter. Onze landgenote zette een chrono neer van 1'57"67. Goed voor de 17e plaats. De overwinning was voor wereldrecordhoudster Miho Takagi met een tijd van 1'52"54. De Japanse kreeg op het podium het gezelschap van de Kazachse Nadesjda Morozova (1'52"82) en de Nederlandse Antoinette Rijpma (1'52"93). . Tas schaatst ook PR op 1.500 meter Na een persoonlijk record op de 3.000 meter heeft Sandrine Tas haar toptijd ook verbeterd op de 1.500 meter. Onze landgenote zette een chrono neer van 1'57"67. Goed voor de 17e plaats.



clock 08:55 08 uur 55. Sandrine Tas met persoonlijk record naar elitegroep. Sandrine Tas mag volgende week tijdens de wereldbekerwedstrijden schaatsen op de 3.000 meter bij de eliterijdsters starten. Tas eindigde vrijdag in Calgary in de B-groep als tweede. Ze moest alleen de Zwitserse Kaitlyn Mcgregor (4'07"99) voorrang verlenen. Met een persoonlijke toptijd van 4'08"23 sloot Tas de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden in Calgary af. Drie weken geleden had ze in Heerenveen 4'12"62 gereden. De Canadese Béatrice Lamarche werd met 4.09,00 derde. De beste drie promoveren. In Heerenveen kwalificeerde Tas zich op de 1.500 meter al voor de A-groep. Die afstand wordt dit weekend ook geschaatst. Volgend weekeinde is de Olympic Oval in de Canadese staat Alberta de plek van afspraak. . Sandrine Tas met persoonlijk record naar elitegroep Sandrine Tas mag volgende week tijdens de wereldbekerwedstrijden schaatsen op de 3.000 meter bij de eliterijdsters starten. Tas eindigde vrijdag in Calgary in de B-groep als tweede.



clock 19:53 19 uur 53. Van Elst snelt naar Belgisch record. In Calgary heeft Isabelle van Elst het Belgisch record op de 500 meter nipt verbeterd. Met een tijd van 38"65 deed ze 1 honderdste seconde beter dan het nationale record dat sinds een jaar op naam van Sandrine Tas (38"66) stond. Van Elst eindigde met die chrono trouwens 8e in de B-groep. Leuk weetje: Van Elst heeft een Belgische moeder en een Nederlandse vader. Ze heeft de dubbele nationaliteit, woont in Amsterdam en komt nog maar sinds dit jaar uit voor België. . Van Elst snelt naar Belgisch record In Calgary heeft Isabelle van Elst het Belgisch record op de 500 meter nipt verbeterd. Met een tijd van 38"65 deed ze 1 honderdste seconde beter dan het nationale record dat sinds een jaar op naam van Sandrine Tas (38"66) stond.



clock 19:52 19 uur 52. De 3e Wereldbekerwedstrijd van het seizoen, na Stavanger en Heerenveen, is voor de schaatsers een goede gelegenheid om records aan te scherpen. Door de hoogte (1.025 meter boven de zeespiegel) ondervinden de schaatsers in Calgary in de Canadese staat Alberta minder luchtweerstand. Nadeel is wel dat de accommodatie niet is aangepast aan moderne eisen. . De 3e Wereldbekerwedstrijd van het seizoen, na Stavanger en Heerenveen, is voor de schaatsers een goede gelegenheid om records aan te scherpen.



