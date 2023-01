Bart Swings mikt op podium EK allround: "Heb goede herinneringen aan Hamar"

"Omdat het schaatsseizoen volop aan de gang is, heb ik niet heel hard gefeest. Maar ik heb zowel op Kerstmis als met oudjaar en Nieuwjaar gezellig gevierd met vrienden en familie in België. Ik heb ervan genoten, maar ben ook vrij veel blijven doortrainen in Heerenveen."



Swings, met zijn 31 de oudste van het beperkte deelnemersveld van 15, houdt van de vierkamp met een 500 en 5.000 meter op zaterdag en een 1.500 en 10.000 meter op zondag.



In 2016 eindigde hij tweede op het EK allround in Minsk, in 2017 derde in Heerenveen. Op het WK allround was hij 2 keer goed voor brons in... Hamar, in 2013 en vorig jaar.



Wat is zijn doel dit jaar? "Ik ben hier om goede wedstrijden neer te zetten en mik op een hoge klassering. Op een allroundcompetitie ga ik altijd voor het podium. Ik heb goede herinneringen aan vorig jaar, toen ik hier brons haalde."



Swings is klaar voor een periode van grote wedstrijden: "Te beginnen met dit EK. Hier wil ik al vorm tonen en zien waar ik sta. Richting het WK afstanden over 2 maanden in Heerenveen moet ik wel nog veel werk doen en groeien. Dit wordt een eerste mooie meting."



Hamar brengt hem dus succes. "Ik kom hier graag, schaats hier graag en voel mij hier op het gemak. Het ijs voelt hier ook nu weer goed aan. Ik heb er zin in en mijn vorm is wel goed. Ik heb het gevoel dat er iets in de benen zit."