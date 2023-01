Sterke Bart Swings verovert bronzen medaille op EK allround, goud voor Nederlander Roest

clock 17:09 17 uur 09. Brons voor Swings. Bart Swings verzekert zich van het brons op het EK allround. De Belg heeft in de afsluitende 10 kilometer genoeg aan de 5e tijd. Zijn enige concurrent voor het brons, de Noor Peder Kongshaug, komt er niet aan te pas in een rechtstreeks duel met onze landgenoot. Het goud is voor de Nederlander Patrick Roest, die ook nog de snelste tijd laat noteren op de 10.000 meter. De 20-jarige Noor Sander Eitrem maakte het Roest nog knap lastig, maar onze Noorderbuur kraakte niet onder de druk. . Brons voor Swings Bart Swings verzekert zich van het brons op het EK allround. De Belg heeft in de afsluitende 10 kilometer genoeg aan de 5e tijd. Zijn enige concurrent voor het brons, de Noor Peder Kongshaug, komt er niet aan te pas in een rechtstreeks duel met onze landgenoot.



Het goud is voor de Nederlander Patrick Roest, die ook nog de snelste tijd laat noteren op de 10.000 meter. De 20-jarige Noor Sander Eitrem maakte het Roest nog knap lastig, maar onze Noorderbuur kraakte niet onder de druk.

clock 15:36 15 uur 36. Swings blijft 3e na de 1.500 meter. Bart Swings blijft op medaillekoers op het EK allround. Onze landgenoot kwam op de 1.500 meter in actie tegen de nummer 4 uit de stand Peder Kongshaug (Noo). De strijd ging gelijk op. Kongshaug won uiteindelijk met een bonusje van 2 honderdste seconde. Goed voor de 4e plek. Swings beperkte dus de schade en blijft zo op de 3e plek in de stand. De Noor Sander Eitrem - winnaar van de 1.500 meter - is de nieuwe verrassende leider. Straks staat de afsluitende 10 kilometer op het menu. Klassement: 1. Sander Eitrem (Noo) 2. Patrick Roest (Ned) op 1"78 3. Bart Swings op 29"06 4. Peder Kongshaug (Noo) op 31"52



Onze landgenoot kwam op de 1.500 meter in actie tegen de nummer 4 uit de stand Peder Kongshaug (Noo). De strijd ging gelijk op. Kongshaug won uiteindelijk met een bonusje van 2 honderdste seconde. Goed voor de 4e plek.



Swings beperkte dus de schade en blijft zo op de 3e plek in de stand. De Noor Sander Eitrem - winnaar van de 1.500 meter - is de nieuwe verrassende leider. Straks staat de afsluitende 10 kilometer op het menu.



Klassement:

1. Sander Eitrem (Noo)

2. Patrick Roest (Ned) op 1"78

3. Bart Swings op 29"06

4. Peder Kongshaug (Noo) op 31"52

clock 15:36 De Noor Sander Eitrem won de 1.500 met, Swings werd 4e. 15 uur 36.

clock 08-01-2023 08-01-2023. clock 16:28 16 uur 28. Swings op 3. Bart Swings heeft op de 5.000 meter de 5e tijd laten noteren. Onze landgenoot kwam na 6'20"78 over de streep. De overwinning op de 5 kilometer was voor de jonge Noor Sander Eitrem, die ruim een seconde sneller was dan de Nederlander Patrick Roest. Roest staat na de 500m en de 5.000m wel aan de leiding. In het klassement telt hij 73.781 punten, Eitrem volgt met 74.155 punten op de 2e plaats. Bart Swings ligt nog steeds op medaillekoers. Hij prijkt op de 3e stek met 75.078 punten. Zondag staan nog de 1.500 meter en de 10 kilometer op het programma. Swings jaagt op zijn 3e medaille op het EK allround. In 2016 pakte hij zilver, in 2017 veroverde hij brons.



De overwinning op de 5 kilometer was voor de jonge Noor Sander Eitrem, die ruim een seconde sneller was dan de Nederlander Patrick Roest.



Roest staat na de 500m en de 5.000m wel aan de leiding. In het klassement telt hij 73.781 punten, Eitrem volgt met 74.155 punten op de 2e plaats.



Bart Swings ligt nog steeds op medaillekoers. Hij prijkt op de 3e stek met 75.078 punten. Zondag staan nog de 1.500 meter en de 10 kilometer op het programma. Swings jaagt op zijn 3e medaille op het EK allround. In 2016 pakte hij zilver, in 2017 veroverde hij brons.

clock 15:52 15 uur 52. Ik heb al twee dagen last van maag en darmen. De 500 meter ging nog. De tijd was niet best, maar over de klassering kon ik niet klagen. Het is beter nu niet te schaatsen. Het seizoen is nog lang. Ik wil me richten op herstel en daarna de wereldbekerwedstrijden. Sandrine Tas.

clock 15:24 15 uur 24. Belgisch vierkamprecord voor Van Elst. Isabelle van Elst is tijdens de Europese allroundtitelstrijd schaatsen voor sprinters als 8e geëindigd. Op de tweede 500 meter eindigde ze zaterdag als 10 in 39"33, op de afsluitende 1.000 meter werd ze 7e (1'17"66). Haar totaal na haar vierkamp (500, 1.000, 500 en 1.000 meter) was 156.475 punten. Dat is een verbetering van het nationale record dat sinds 2021 in Heerenveen op naam stond van Stien Vanhoutte (158.925). De 24-jarige in Nederland geboren Van Elst, die de dubbele nationaliteit heeft, schaatste in het Vikingschip in Hamar haar eerste titeltoernooi in Belgische tenue. De Nederlandse Jutta Leerdam verdedigde haar in 2021 veroverde titel succesvol (149.960 punten). Op het podium werd ze geflankeerd door landgenote Femke Kok en de Oostenrijkse Vanessa Herzorg.



Haar totaal na haar vierkamp (500, 1.000, 500 en 1.000 meter) was 156.475 punten. Dat is een verbetering van het nationale record dat sinds 2021 in Heerenveen op naam stond van Stien Vanhoutte (158.925). De 24-jarige in Nederland geboren Van Elst, die de dubbele nationaliteit heeft, schaatste in het Vikingschip in Hamar haar eerste titeltoernooi in Belgische tenue.



De Nederlandse Jutta Leerdam verdedigde haar in 2021 veroverde titel succesvol (149.960 punten). Op het podium werd ze geflankeerd door landgenote Femke Kok en de Oostenrijkse Vanessa Herzorg.

clock 13:59 13 uur 59. Swings opent met 4e plek op 500 meter allround. Bart Swings is vandaag begonnen aan zijn allroundcompetitie op het EK schaatsen. Op het eerste nummer, de 500 meter, schaatste onze landgenoot tegen de Fransman Timothy Loubineaud, net als Swings een skeeleraar in de zomer. Op matig ijs bleef Swings met 37"00 een halve seconde verwijderd van zijn beste tijd. Loubineaud reed met 38"61 een persoonlijk record. Winnaar van de 500 meter werd de Nederlander Patrick Roest: met 36"45. Later vandaag staat de 5.000 meter op het programma. Morgen volgen de 1.500 meter en 10.000 meter.



Op matig ijs bleef Swings met 37"00 een halve seconde verwijderd van zijn beste tijd. Loubineaud reed met 38"61 een persoonlijk record.



Winnaar van de 500 meter werd de Nederlander Patrick Roest: met 36"45. Later vandaag staat de 5.000 meter op het programma. Morgen volgen de 1.500 meter en 10.000 meter.

clock 13:51 13 uur 51. Tas begint met 5e plek op 500 meter EK allround, maar stopt. Sandrine Tas is vandaag begonnen aan het EK allround. Op de 500 meter verscheen ze solo op de piste omdat er een oneven aantal rijdsters op het startblad stonden. Niet ideaal voor Tas, die als voormalige inlineskater graag focust op de tegenstandster. Maar onze landgenote bracht het tot een goed einde met een 5e plek als gevolg. Haar tijd: 40"35. Dat is een kleine 2 seconden langzamer dan de nummer 1 Antoinette Rijpma-de Jong (Ned). Maar door maag- en darmproblemen was de energietank van Tas al na die 500 meter helemaal leeg. Daarom heeft ze beslist om te passen voor de 3.000 meter.



Maar onze landgenote bracht het tot een goed einde met een 5e plek als gevolg. Haar tijd: 40"35. Dat is een kleine 2 seconden langzamer dan de nummer 1 Antoinette Rijpma-de Jong (Ned).



Maar door maag- en darmproblemen was de energietank van Tas al na die 500 meter helemaal leeg. Daarom heeft ze beslist om te passen voor de 3.000 meter.

clock 13:50 De Nederlander Patrick Roest verovert de zege op de 500 meter. 13 uur 50.

clock 13:50 De Nederlandse Jutta Leerdam heeft haar 2e Europese titel te pakken. 13 uur 50.

clock 07-01-2023 07-01-2023. clock 20:20 20 uur 20. Bart Swings begint morgen aan het EK. Hij schaatst in het Vikingschip in Hamar de 500, de 1.500, de 5.000 en de 10.000 meter.

clock 19:30 19 uur 30. Vosté pakt revanche met 6e plaats op 1.000 meter. Mathias Vosté heeft zijn diskwalificatie op de 500 meter van zich afgeschaatst met een mooie 6e plaats op de kilometer. Onze landgenoot reed de rit in 1'09"65. De Nederlander Hein Otterspeer won in 1'08"32.

clock 19:00 19 uur . Isabelle van Elst 8e op 1.000 meter. Op haar tweede nummer doet Isabelle van Elst nog beter. De Nederlands-Belgische schaatst de 8e tijd op de 1.000 meter (1'18"37). Haar generatiegenote Jutta Leerdam (1'14"38) stak er met kop en schouders bovenuit. De Nederlandse had voor de kilometer meer dan een seconde minder nodig dan landgenote Femke Kok (1'15"68). In de tussenstand staat Van Elst 9e. Morgen schaatst ze opnieuw een 500 en een 1.000 meter.

Haar generatiegenote Jutta Leerdam (1'14"38) stak er met kop en schouders bovenuit. De Nederlandse had voor de kilometer meer dan een seconde minder nodig dan landgenote Femke Kok (1'15"68).

In de tussenstand staat Van Elst 9e. Morgen schaatst ze opnieuw een 500 en een 1.000 meter.

clock 18:41 18 uur 41. Diskwalificatie Mathias Vosté. Pech voor Mathias Vosté: hij heeft een valse start veroorzaakt op de 500 meter en moet afdruipen. Straks revanche voor de sprinter op de 1.000 meter?

clock 18:40 18 uur 40. Mathias Vosté druipt ontgoocheld af na een valse start.