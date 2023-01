Op bezoek bij Hanne Desmet: "Na mijn bronzen medaille op de Spelen ben ik nóg sterker geworden"

"Ik heb voor het eerst een Wereldbeker kunnen winnen. Ik heb het gevoel dat ik na de Spelen nog stappen heb gezet. Ik ben sneller en sterker dan ooit. Het is heel leuk om te voelen dat je die progressie aan het maken bent."

In de 10 maanden na de Spelen ging Desmet niet op haar lauweren rusten, waardoor ze het huidige shorttrackseizoen met een knaller is begonnen.

"Eigenlijk was ik aanvankelijk niet zo blij met die race, omdat ik vond dat ik niet geweldig geschaatst had. Ik had over het algemeen het gevoel dat er meer inzat op de Spelen, zoals bijvoorbeeld bij mijn 4e plaats op de 1.500 meter. Ook daar zat een medaille in."

Uitkijken naar het EK en in de verte naar de Spelen

Een nog sterkere Hanne Desmet, dat belooft voor het EK shorttrack, dat van 13 tot 15 januari in Gdansk (Pol) plaatsvindt.

"Op het EK is de top iets minder breed dan bij de Wereldbekers. Ik verwacht zeker mee te doen voor de winst op de 1.000 en 1.500 meter. Ik schaats ook de 500 meter, maar daar verwacht ik niet te veel van. Die afstand heb ik dit seizoen nog niet geschaatst."

Als we wat verder kijken, dan doemen ook al de Winterspelen van 2026 in Italië op. Desmet zal dan 29 jaar zijn en dus mogelijk op de top van haar kunnen. Met de mixed relay heeft België voor die Spelen nog een extra ijzer in het vuur liggen. Hanne schaatst die onder meer met haar broer Stijn.

"Ik hoop ver te geraken op die mixed relay. Het is heel leuk om te doen, omdat je met een team op het ijs staat. We hebben alle toplanden al één keer kunnen verslaan en stonden op de 3 Wereldbekers 3 keer op het podium. Ik zie het positief in voor de Spelen."