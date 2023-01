KIJK: Belgisch feestje op EK shorttrack: dubbel goud voor Stijn en Hanne Desmet, zilver op estafette

clock 17:00 17 uur .

clock 16:53 16 uur 53. Zilver op gemengde estafette na spectaculaire finish. Nederland heeft België de baard afgedaan in de gemengde estafette. De Belgen keken in de finale lange tijd de kat uit de boom en bij het ingaan van de slotronde kwam zelfs Italië nog de koppositie overnemen van Nederland. Maar in de laatste bocht schakelden de Italianen zichzelf uit. Nederland hield het hoofd koel, Stijn Desmet "sprong" voor België naar het zilver. Hij sluit net als zijn zus Hanne het EK af met 1 keer goud en 2 keer zilver. . Zilver op gemengde estafette na spectaculaire finish Nederland heeft België de baard afgedaan in de gemengde estafette. De Belgen keken in de finale lange tijd de kat uit de boom en bij het ingaan van de slotronde kwam zelfs Italië nog de koppositie overnemen van Nederland.



clock 16:14 16 uur 14. Nog meer eremetaal in het verschiet. Met sprekend gemak hebben de Belgen zich geplaatst voor de finale van de gemengde estafette. België, uiteraard met Stijn en Hanne Desmet, reed van start tot finish aan de leiding. In de laatste ronde zette het Belgische kwartet (met ook nog Ward Petré en Tineke den Dulk) de turbo aan, waardoor de rest van het veld op vele lengten werd gezet. In de finale, over een halfuurtje, wordt opnieuw Nederland de grote concurrent. . Nog meer eremetaal in het verschiet Met sprekend gemak hebben de Belgen zich geplaatst voor de finale van de gemengde estafette. België, uiteraard met Stijn en Hanne Desmet, reed van start tot finish aan de leiding. In de laatste ronde zette het Belgische kwartet (met ook nog Ward Petré en Tineke den Dulk) de turbo aan, waardoor de rest van het veld op vele lengten werd gezet.



clock 15:45 15 uur 45. Stijn Desmet volgt zus met goud op 1.000m. Nog geen 15 minuten na zijn zus is ook Stijn Desmet naar goud geschaatst op de 1.000 meter. In een spectaculaire finale bleef de Belg samen met de Nederlander Jens van 't Wout als enige over, de rest was gevallen of liet het varen. En net zoals Hanne Desmet in de laatste halve ronde de oranje tegenstand voorbijging, deed broer Stijn haar dat met Van 't Wout na. Hij triomfeerde met de vuist in de lucht. Gisteren op de 1.500 meter was het andersom, toen remonteerde Van 't Wout na de laatste bocht nog Desmet, die toen het goud nog voor zijn neus zag weggekaapt. Het brons was voor de Turk Furkan Akar, die ten val was gebracht door de Let Reinis Berzins, die gediskwalificeerd werd. De Italiaan Pietro Sighel gaf na wat akkefietjes zijn race op. Voor Desmet zijn het de eerste EK-medailles. Vorig jaar pakte hij op het WK brons op de 500 en 1.500 meter. . Stijn Desmet volgt zus met goud op 1.000m Nog geen 15 minuten na zijn zus is ook Stijn Desmet naar goud geschaatst op de 1.000 meter.



clock 15:39 15 uur 39. Dit is heel kut. Ik dacht dat ik het onder controle had, maar dat moet tot helemaal op het einde. Ik wist dat Hanne de sterkste tegenstander was. Ik ben niet blij met zilver, ik ga enkel voor goud. Suzanne Schulting bij NOS. Dit is heel kut. Ik dacht dat ik het onder controle had, maar dat moet tot helemaal op het einde. Ik wist dat Hanne de sterkste tegenstander was. Ik ben niet blij met zilver, ik ga enkel voor goud. Suzanne Schulting bij NOS

clock 15:29 15 uur 29. Hanne Desmet pakt goud op 1.000. Het is haar gelukt: Hanne Desmet heeft de Nederlandse topfavoriete Suzanne Schulting van een 3e titel op dit EK gehouden. Desmet snelde in de laatste halve ronde op een geweldige manier de Nederlandse vrouwen Schulting en Velzeboer voorbij. Xandra Velzeboer deed er eigenlijk niet meer toe, want ze had onderweg de Duitse Anna Seidel onderuit geholpen, waarvoor ze na de race gediskwalificeerd zou worden. Maar Schulting en Velzeboer bleven wel op kop in de wedstrijd rondrijden, met Desmet dicht achter hen. In de laatste halve ronde zag Desmet binnendoor nog een heel klein gaatje. Ze kon het bijna zelf niet geloven dat ze het voor elkaar had gekregen. Na zilver op de 1.500 meter is er nu goud op de 1.000 meter. Hanne Desmet pakte vorig jaar op die afstand historisch brons op de Spelen in Peking. Schulting is de dubbele olympische kampioene op de afstand van 2018 en 2022. Schulting had hier gisteren al goud gepakt op 500 en 1.500 meter, op het EK 2021 en WK 2021 was ze telkens goed voor de triple. Op de 500 meter won Desmet de B-finale, goed voor de zesde plaats. . Hanne Desmet pakt goud op 1.000 Het is haar gelukt: Hanne Desmet heeft de Nederlandse topfavoriete Suzanne Schulting van een 3e titel op dit EK gehouden. Desmet snelde in de laatste halve ronde op een geweldige manier de Nederlandse vrouwen Schulting en Velzeboer voorbij.



clock 15:24 15 uur 24. Suzanne Schulting topfavoriete. Twee jaar geleden pakte de Nederlandse Schulting 3 keer goud op het EK - ook in Gdansk. Op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Dit jaar heeft ze al de 500 en 1.500 meter op zak, volgt de 1.000 meter? Op het WK 2021 in Dordrecht was ze ook goed voor de triple. Ze is ook dubbel olympisch kampioene op de 1.000 meter van 2018 en 2022. . Suzanne Schulting topfavoriete Twee jaar geleden pakte de Nederlandse Schulting 3 keer goud op het EK - ook in Gdansk. Op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Dit jaar heeft ze al de 500 en 1.500 meter op zak, volgt de 1.000 meter? Op het WK 2021 in Dordrecht was ze ook goed voor de triple.



clock 15:06 15 uur 06. Stijn Desmet ook als winnaar naar finale 1.000 meter. Voorlopig tonen Hanne en Stijn Desmet dat ze familie zijn, ze volgen hetzelfde parcours richting finale van 1.000 meter. Allebei wonnen ze zowel hun kwartfinale, als hun halve finale. De Let Reinis Berzins mocht als tweede met Desmet mee. De finale is om 15.36 uur. . Stijn Desmet ook als winnaar naar finale 1.000 meter Voorlopig tonen Hanne en Stijn Desmet dat ze familie zijn, ze volgen hetzelfde parcours richting finale van 1.000 meter. Allebei wonnen ze zowel hun kwartfinale, als hun halve finale.



clock 14:54 14 uur 54. Hanne Desmet wint ook halve finale. Hanne Desmet mag straks ook op de 1.000 meter eremetaal najagen. Gisteren pakte ze zilver op de 1.500 meter, de olympische kampioene op de kilometer liet zich niet verrassen in de halve finales. Ze domineerde de eerste halve finale, kwam op 6 ronden van het einde op kop en gaf die niet meer af. De Duitse Anna Seidel mocht als tweede mee naar de finale. In de tweede halve finale stoten de Nederlandse vrouwen Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer als top 2 door. De Hongaarse Petra Jaszapati mocht als beste derde mee. De vrouwenfinale is om 15.24 uur. . Hanne Desmet wint ook halve finale Hanne Desmet mag straks ook op de 1.000 meter eremetaal najagen. Gisteren pakte ze zilver op de 1.500 meter, de olympische kampioene op de kilometer liet zich niet verrassen in de halve finales.



clock 14:08 14 uur 08. Stijn Desmet volgt voorbeeld van zus Hanne. Ook geen problemen voor Stijn Desmet in de kwartfinales van de 1.000 meter. Hij won vlot zijn kwartfinale. Zo meteen beginnen de vrouwen aan hun halve finales. . Stijn Desmet volgt voorbeeld van zus Hanne Ook geen problemen voor Stijn Desmet in de kwartfinales van de 1.000 meter. Hij won vlot zijn kwartfinale. Zo meteen beginnen de vrouwen aan hun halve finales.

clock 12:57 12 uur 57. Hanne Desmet met overmacht naar halve finale. Olympisch kampioene Hanne Desmet was heer en meester in haar kwartfinale op de 1.000 meter, de rest stond zelfs niet op de finishfoto. Om 14.50 zijn de halve finales. . Hanne Desmet met overmacht naar halve finale Olympisch kampioene Hanne Desmet was heer en meester in haar kwartfinale op de 1.000 meter, de rest stond zelfs niet op de finishfoto. Om 14.50 zijn de halve finales.

clock 12:54 12 uur 54. Vanaf 14 uur eindfase 1.000 meter en aflossingen. Hanne Desmet en Stijn Desmet schaatsen vanmiddag allebei mee in de kwartfinales van de 1.000 meter. Die beginnen iets na 14 uur. Ze zitten ook in de gemengde aflossing, die iets na 16 uur de halve finales afwerkt. . Vanaf 14 uur eindfase 1.000 meter en aflossingen Hanne Desmet en Stijn Desmet schaatsen vanmiddag allebei mee in de kwartfinales van de 1.000 meter. Die beginnen iets na 14 uur. Ze zitten ook in de gemengde aflossing, die iets na 16 uur de halve finales afwerkt.

clock 12:48 12 uur 48. Herkansingen 1.000 meter. Adriaan Dewagtere won zijn eerste herkansingsrace op de 1.000 meter, maar had aan een tweede plaats in de halve finales van de herkansingen niet genoeg om een ticket voor de kwartfinales op de hoofdtabel te bemachtigen. Bij de vrouwen overleefde Alexandra Danneel als tweede de eerste herkansingsrace, maar in de tweede liet ze geen tijd noteren. . Herkansingen 1.000 meter Adriaan Dewagtere won zijn eerste herkansingsrace op de 1.000 meter, maar had aan een tweede plaats in de halve finales van de herkansingen niet genoeg om een ticket voor de kwartfinales op de hoofdtabel te bemachtigen.



Bij de vrouwen overleefde Alexandra Danneel als tweede de eerste herkansingsrace, maar in de tweede liet ze geen tijd noteren.

clock 12:46 12 uur 46. Mannenploeg wint B-finale. De Belgische mannenploeg, bestaande uit Stijn Desmet, Ward Pétré, Warre Van Damme en Rino Vanhooren, heeft de B-finale naar zich toegetrokken. Ze wonnen voor Hongarije, Groot-Brittannië en Oekraïne. Normaal gesproken levert die overwinning de 5e plaats in het klassement op. Als een van de kwartetten in de A-finale wordt gediskwalificeerd, stijgt België een plaats. De A-finale staat als laatste onderdeel geprogrammeerd. Op het vorige EK, in 2021 eveneens in Gdansk, eindigde België ook als vijfde. De schaatsers hadden zich stellig voorgenomen het nu beter te doen. Maar door een ongelukkige val was in de halve eindstrijd niet meer dan de derde plaats haalbaar. België noteerde op het zachte ijs van de Hala Olivia 7'01"961, Desmet bracht België aan de leiding. De andere drie hielden de eerste plaats vast. Pétré tikte Desmet vallend aan om hem de laatste ovalen te laten rijden. Van Damme was in de ploeg gekomen voor Adriaan Dewagtere, die er net twee herkansingsraces over 1000 meter had opzitten. Dewagtere plaatste zich niet voor de kwartfinale. . Mannenploeg wint B-finale De Belgische mannenploeg, bestaande uit Stijn Desmet, Ward Pétré, Warre Van Damme en Rino Vanhooren, heeft de B-finale naar zich toegetrokken. Ze wonnen voor Hongarije, Groot-Brittannië en Oekraïne.



