Vraagjes aan Bilal El Khannous (Genk): "Ik ben wel en niet met mijn statistieken bezig"

"Nooit gevoel gehad dat we niet zouden winnen van Club"

Op de laatste speeldag van vorig seizoen debuteerde El Khannous in het A-elftal, dit seizoen is de jongeling die in 2019 overstapte van Anderlecht naar Genk niet weg te denken bij de dominante competititeleider.

De youngster met de dubbele nationaliteit verduidelijkte eerst hoe zijn naam correct moet uitgesproken worden, met een "k". Tijdens de match tegen Club Brugge had hij op geen enkel moment het gevoel dat Genk niet zou winnen. Hij gaf in die partij nog maar zijn 2e assist van het seizoen. Of die statistieken hem bezighouden, antwoordde hij met "ja en nee". "Je kan het in je hoofd steken en beginnen te twijfelen aan jezelf", legde hij die "nee" uit. Daar wil hij zich niet aan laten vangen.

Hij wordt dan ook duchtig gescout door de Europese topclubs. De tribune in Genk zat gisteren vol. Of hij het lijstje van de aanwezige clubs heeft bekeken? "Ja." Met Marokko beleefde hij een fantastisch WK, El Khannous debuteerde in de troostfinale tegen Kroatië. Hij geeft toe heimwee te hebben naar Qatar. "Soms", antwoordt hij op de vraag of jonge spelers te snel de hemel worden ingeprezen na enkele goede matchen.

"Hij kent geen terugval en blijft ijzig kalm"

Het panel van Extra Time ging na de vraagjes dieper in op de prestaties van El Khannous. "Al een heel seizoen lang kunnen we van hem genieten. En hij houdt dat ook vol", stelt Gert Verheyen.



"Jonge gasten kennen soms een terugval, maar bij hem is dat niet het geval."



Verheyen merkte nog iets op: "In zijn hoofd blijft hij ijzig kalm. Toen de match zondag dreigde te ontsporen, zit hij niet tussen opstootjes. Hij blijft voetballen. Dat zijn allemaal goede eigenschappen."



Zijn eerste helft was niet zijn beste, maar in de tweede helft kwam hij helemaal bovendrijven. Verheyen: "Hij zat tussen alle gevaarlijke fases."

"Ook verdedigend doet hij zijn werk. We kennen hem allemaal als een goede aanvaller, maar hij is ook niet vies van meters maken en duels aan te gaan. Hij heeft veel werkijver en veel loopmeters."



"Aanvallend kwam hij veel vanaf de zijkanten. Hij dook weinig centraal op, maar wel veel vanaf links en rechts. Hij heeft de versnelling om de actie op te zetten."



Hij bood Heynen de 1-2 aan. "Hij mag die statistieken niet te veel in zijn hoofd steken, maar hij moet er wel mee bezig zijn. Op een bepaald moment wordt dat immers wel belangrijk. Maar ik ben niet bang: dat zal gewoon komen."