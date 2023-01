Genk zet Club op 15 punten na beladen topper, debuut Parker verknald door flaters en rood Sylla

Racing Genk - Club Brugge in een notendop:

Elk een goaltje in tumultueuze eerste helft

Met 12 punten achterstand en dus met het mes op de keel op bezoek bij de competitieleider, het was een vuurdoop die kon tellen voor Scott Parker. Bijna beleefde de Engelse Club-coach al meteen een droomstart. Jutgla kwam net te laat aanglijden op een scherpe voorzet van Buchanan.



Genk had het betere spel in de openingsfase, maar de schaarse kansen waren wel voor Club. Skov Olsen probeerde het van ver, Vandevoordt gaf geen krimp. Na 20 minuten moest de Genkse doelman zich toch gewonnen geven. Meijer zette Heynen en Munoz makkelijk in wind en Vanaken bekroonde de knappe assist: 0-1.



Nog geen vijf minuten later was Club zijn voorsprong weer kwijt. Na een kort genomen hoekschop schatte Mignolet een voorzet van Paintsil helemaal verkeerd in en met een rake buffelstoot hing Cuesta de bordjes weer gelijk. Nadien reed de wedstrijd zich vast in overtredingen en opstootjes. Eén grote kans nog wel voor Genk na een misser van Balanta, maar Onuachu mikte ze op Mignolet.



Ook de slotfase van de eerste helft was niet voor fijnproevers. Na nog maar eens een akkefietje werd Wouter Vrancken met tweemaal geel de tribunes ingestuurd voor aanhoudend protest. Sylla ontsnapte dan weer aan rood toen hij de doorgebroken Paintsil torpedeerde.