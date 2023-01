Extra Time gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Aster Nzeyimana praat na met gasten Franky Van der Elst, Wesley Sonck, Gert Verheyen en Filip Joos over de 19e speeldag in de Jupiler Pro League. Sporza selecteerde voor u de beste fragmenten, de volledige uitzending kunt u bekijken op VRT MAX.

Vraagjes aan Bilal El Khannous: "Heb het lijstje met aanwezige scouts bekeken"

Verheyen: "We genieten al een heel seizoen van El Khannous, en hij houdt het ook vol"

Joos over Arthur Vermeeren (Antwerp): "In het 'op de 6 spelen', staat hij voor mij hoger dan Witsel"

Van der Elst: "Geen enkele reden om te denken dat Genk gaat stilvallen"

Joos over de tackle van Sylla: "Als iemand van Eupen dit doet, dan is het donkerrood"

Verheyen over het ontploffen van Sylla: "Vroeger werd dat gecorrigeerd in de kleedkamer, maar dat is blijkbaar moeilijk geworden"

Sonck: "Cuesta komt minder in de kijker, maar het is een heel vervelende verdediger om tegen te spelen"

Verheyen over Parker: "Als je niet wist dat het een nieuwe coach was, zou je toch niet denken: 'Amai, dat is hier helemaal anders'"

Van der Elst: "Vormer had meteen impact op het spel van Zulte Waregem"

Nzeyimana: "Donderdag zou KV Mechelen misschien overgenomen worden door een Nederlandse eigenaar"

Nzeyimana: "Dat Avenatti alstublieft Kortrijk nooit meer verlaat"

Sonck: "Ik moest in het begin geduld hebben bij Franky: 2 keer net afgevallen tegen Club en Anderlecht"

Over Anderlecht-Union: "Karel Geraerts is gewoon top"

Over Van Crombrugge: "Heb een beetje hetzelfde meegemaakt op het einde van mijn carrière: plots moet je weg"

Nzeyimana: "Het gaat nog druk worden op het Antwerpse middenveld"

Over Roberto Martinez: "Ik durf er nu op verwedden dat Ronaldo meedoet op het EK"

Verheyen: "Ik vind het niet nodig dat de voetbalbond bij de spelers moet langsgaan om te vragen wie er bondscoach moet worden"

Jonge Gert Verheyen verloor in 1990 met Anderlecht van Sampdoria en Vialli