Jeremy Doku komt boven water met 1e goal van seizoen: "Hij is nog altijd heel jong"

Doku was tegen Bordeaux de matchwinnaar. De jonge Belg scoorde na de rust de beslissende 1-2 tegen Bordeaux. Dat zijn eerste goal van het seizoen deugd deed, was zichtbaar bij de innige knuffel met ploegmaat Arthur Théate.



Rennes-Coach Bruno Genesio was tevreden: "Jeremy is beloond voor zijn inzet. Het is goed voor hem dat hij kon scoren, maar hij was vooral ook heel dreigend vanaf zijn linkerflank."



Doku groeide in de wedstrijd. "In de tweede helft speelde hij goed, zowel mét als zonder de bal. Wat voor de rust niet echt goed was, kon hij corrigeren."