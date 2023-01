Messi, Neymar en Mbappé blijven vrijdag aan de kant voor bekerduel van PSG

Neymar krijgt rust om zijn enkel - die hij blesseerde op het WK in Qatar - te laten aansterken. De Braziliaan kwam in de competitie wel al in actie, waarbij hij rood kreeg na een schwalbe.



Mbappé kreeg na 2 competitiematchen na het WK nog wat vakantie en maakte daarvan gebruik om de plas over te steken richting de VS, waar hij onder meer een NBA-duel bijwoonde met zijn Marokkaanse teammaat Hakimi.



Wereldkampioen Messi keerde na een verdiende feestbreak gisteren pas terug uit Argentinië.



"De afwezigheid van Neymar was al enige tijd voorzien", zei coach Christophe Galtier. "Onze WK-gangers worden van nabij opgevolgd door onze medische staf. We namen de beslissing dat "Ney" deze periode zijn stevige verstuiking verder kan laten helen."



Ook Messi moet niet in actie komen. "We wilden dat "Leo" thuis bij zijn familie zou herstellen. Hij trainde gisteren en vandaag, maar zal uiteraard morgen niet spelen", aldus Galtier.



"Ik zal goed opletten wat hij me vertelt, maar we willen dat hij beschikbaar is voor de volgende wedstrijd." Dat zou dan de competitiematch thuis zijn komende woensdag tegen Angers.