Mbappé is 10 dagen na WK-finale matchwinnaar voor PSG, Neymar krijgt rood na schwalbe

Lionel Messi mocht van PSG nog wat uitrusten na zijn wereldtitel, maar Kylian Mbappé stond 10 dagen na de emotioneel en fysiek slopende WK-finale gewoon weer in de basis.



Erg in zijn sas leek Mbappé nog niet. Een paar keer vond hij Straatsburg-doelman Matz Sels op zijn weg. Die had al snel moeten vissen na een goal van Marquinhos, maar diezelfde Marquinhos maakte in de 2e helft de gelijkmaker in eigen doel.



Toen een tiental minuten later Neymar met rood van het veld moest, leek het een moeilijke avond te worden voor PSG. De Braziliaan kreeg 2 keer na elkaar een gele kaart van ref Turpin, de tweede voor een schwalbe. Volgens verschillende berichten verliet Neymar het stadion al voor het laatste fluitsignaal.



Zo miste hij de winning goal van Mbappé, want met zijn tienen kreeg PSG alsnog een late strafschop. Even ijskoud als in de WK-finale (toen hij er 3 maakte, waarvan 1 in de strafschoppenserie) zette Mbappé de penalty om.