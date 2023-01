Loïs Openda werd gespaard om te knallen tegen PSG: "Ik was frisser dan normaal"

Eerst Marquinhos in de wind zetten bij de 2-1 en vervolgens ook Claude-Maurice bedienen met een magistrale hak voor de 3-1. Rode Duivel Loïs Openda speelde een dijk van een wedstrijd tegen PSG.

De ex-speler van Club Brugge had een belangrijke rol in de 9e thuiszege op een rij van Lens, wat de kloof op PSG tot 4 punten herleidt.

"Ik denk dat het geen slechte wedstrijd was, maar het kan altijd beter", glimlachte Openda bescheiden bij Europe 1. "Maar wat we hebben gedaan, is uitzonderlijk."

Coach Franck Haise had het in elk geval piekfijn uitgedokterd. Tegen Nice, net voor de jaarwisseling, gunde hij Openda maar 35 minuten. "Ik heb liever dat hij 35 minuten op verplaatsing speelt en dat zijn benen en hoofd goed zitten tegen Parijs", was de verklaring.

En dat werkte. "Ik voelde me frisser dan normaal", moest Openda ook toegeven na zijn glansprestatie.

"Mijn achtste doelpunt en een assist zullen me nog meer vertrouwen geven om aan de tweede seizoenshelft te beginnen. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar we gaan niet opgeven."

"Als we zo blijven voortdoen tot het einde van het seizoen, zullen er nog meer thuisoverwinningen volgen."