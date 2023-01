Remco Evenepoel over Messi/Ronaldo en de Giro: "Geen openstaande rekening"

Vrijdagavond nam Remco Evenepoel (22) met de trofee voor Sportman van het Jaar een 7e eindejaarsprijs in ontvangst. Na een dag vol mediaverplichtingen schoof hij nog aan voor een uitgebreide babbel met Sporza. "Drie weken Vive le Vélo tijdens de Giro? Maak er een goeie gewoonte van en doe het tijdens de laatste week. Dat heeft geluk gebracht", lachte een ontspannen Evenepoel.

Van de ploegvoorstelling in De Panne naar het Sportgala in Antwerpen: Remco Evenepoel laat normaal zijn benen spreken, maar de wereldkampioen moest dat vrijdag een hele dag zelf doen. Aan het einde van een slopende dag zette hij zich nog rustig neer voor een uitgebreid gesprek met Karl Vannieuwkerke. "Het is een hele eer om een olympisch kampioen (Bart Swings, red) te verslaan", vertelde hij over zijn Sportman-verkiezing. "Ook voor de jury was het dus een speciaal jaar." Evenepoel verzamelde al 7 bekroningen. "Het is te gek voor woorden. Het geeft me een soort eergevoel voor wat ik gepresteerd heb." "En daags na zo'n uitreiking geeft het een extra motivatieboost, de drive om naar hetzelfde te streven." "Of ik deze winter dan op vleugels getraind heb? Ja, de trainingen gaan vrij vlot, bij wijze van spreken vanzelf. Dat is ook normaal met zo'n prachtige trui."

Remco Evenepoel werd vrijdag voor de tweede keer Sportman van het Jaar.

"Geen openstaande rekening met de Giro"

Het uiterst succesvolle 2022 is inmiddels ingewisseld voor 2023. Tot en met eind mei is de Giro de roze lap die op de Belgische stier moet werken. "Of ik getwijfeld heb tussen de Giro en de Tour? Goh, nog geen halve seconde. Neen, de Tour is nooit aan de orde geweest." "We hadden een plan: Vuelta, Giro en Tour. En er is het parcours." "Ik plaats de 3 grote rondes op dezelfde hoogte. Voor de sponsors en de ploeg is dat anders en dat snap ik, maar ik zal altijd kijken naar welk parcours het best bij me past." "Dat was dit jaar de Giro. Slim van hen? Op zich wel. Ik heb al 2 van de 3 tijdritten verkend. Er zal zeker spektakel te zien zijn."

Of ik getwijfeld heb tussen de Giro en de Tour? Goh, nog geen halve seconde. Neen, de Tour is nooit aan de orde geweest. Remco Evenepoel

Evenepoel reed de Giro al in 2021, maar dat werd een sof door de gevolgen van zijn zware valpartij. In zijn koker volgt straks dan ook zijn eerste deelname. "Van die vorige Giro moet ik me weinig meer aantrekken. Dat ik de roze trui toen net gemist heb, zit in mijn achterhoofd, maar het is geen openstaande rekening." "Het was een verhaal dat niet afgewerkt kon worden. De hype was bij mezelf, de ploeg en de buitenwereld te groot. Dat was voor niets nodig. Hopelijk verloopt de voorbereiding vlekkeloos." De eindwinnaar van de Vuelta bleef opvallend rustig over zijn roze ambities. "Je kunt een grote ronde nooit voorspellen. Het is realistisch om te zeggen dat ik minstens een rit wil en dat ik voor top 5 of top 3 ga." De gesprekspartner van Evenepoel wilde weten of hij in mei 3 weken Vive le Vélo moet inplannen. "Maak er een goeie gewoonte van en doe het tijdens de laatste week zoals bij de Vuelta. Dat heeft geluk gebracht."



Evenepoel en Bernal tijdens de Giro van 2021.

Ronaldo versus Messi

Met de Giro is er naar eigen zeggen geen openstaande rekening, bij de Ronde van Lombardije is dat anders. "Dat is eerder een emotionele rekening die ik wil betalen, zeg maar. Het is niet dat ik er dit jaar moet winnen, maar ik wil met een goed gevoel uitrijden." "In 2021 is dat niet gelukt. Ik loste er door stress en zat niet goed in mijn vel. Ik hoop dat ik er met vertrouwen naartoe kan om dat verhaal volledig af te ronden." Zo zou de cirkel rond zijn. "Het is een heel lange weg geweest en ik heb veel stormen moeten doorstaan. Maar ik verdien deze trofeeën door mijn doorzettingsvermogen." "Uit het voetbal heb ik meegekregen dat er de volgende week weer een match is. Zo heb ik het opgevat: het was een heel lang kampioenschap en elke koers was een nieuwe kans."

Dat mijn tegenstanders stil geworden zijn? Hopelijk, al doe ik het niet daarvoor. Remco Evenepoel