Geen tijdrit voor Remco Evenepoel in San Juan, wel een col op 2.624 meter

De laatste editie van de Ronde van San Juan dateert van 2020, net voor het coronavirus zou uitbreken.

Remco Evenepoel, die er een jaar eerder ook zijn debuut als prof had gemaakt, charmeerde de Argentijnse wielerfans als eindwinnaar.

De basis voor die eindzege legde hij onder meer in een tijdrit, maar Evenepoel zal zich niet nog eens kunnen uitleven in zijn favoriete discipline.

De route herbergt dit jaar geen werk tegen de klok. Vooral de 4e rit (woensdag 25 januari) en de 5e rit (vrijdag 27 januari, daags na een rustdag) zullen aangevinkt worden.

De 5e etappe is de koninginnenrit en loopt over bekend terrein. De Alto del Colorado, op een hoogte van 2.624 meter, is de aankomstplek.



Dat was ook in 2020 het geval. Evenepoel werd er 5e en consolideerde er zijn latere eindzege.



De overige dagen bieden vooral kansen voor de sprinters, spek naar de bek van onder meer Sam Bennett, Elia Viviani en Fernando Gaviria.

De Ronde van San Juan (2.Pro) eindigt op zondag 29 januari.