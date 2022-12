Remco Evenepoels wensen voor 2023: "Een podiumplek in de Giro en winst in Lombardije"

Na zijn Vuelta-triomf strijdt Evenepoel over 5 maanden voor de roze trui. "Ik hoop op een mooie podiumplek in de Giro."

Winst in een monument, winst in een grote ronde en de regenboogtrui veroveren. 2022 was een hemels jaar voor Remco Evenepoel.

Ook een andere koers in Italië is met rood omcirkeld. "Ik zou komend jaar heel graag de Ronde van Lombardije winnen."

"Niet uit revanche voor mijn zware val van 2 jaar geleden", zegt Evenepoel. "Het is een nieuw doel en ik wil er in mijn hoofd helemaal klaar voor zijn."

Evenepoel maakte 2 jaar geleden een akelige val in de Ronde van Lombardije in de afzink van de vermaledijde Muro di Sormano.



Of die afdaling komend seizoen opnieuw in het parcours zal zitten, is nog niet bekend. De voorbije 2 edities liet de organisatie de Sormano alvast links liggen.