Prijsbeest Remco Evenepoel: "Ik zal toch eens een trofeeënkast in elkaar moeten steken"

Na een boerenjaar met onder meer zeges in een monument (Luik-Bastenaken-Luik), grote ronde (Vuelta) en het WK is het logisch dat Remco Evenepoel de grote slokop is in het trofeeënseizoen.



Voor de Nationale Trofee voor Sportverdienste kwam Evenepoel speciaal terug uit zijn uitvalsbasis in Calpe (Spa) om de prijs zelf in ontvangst te nemen. "Het is toch iets speciaals deze prijs, omdat je die maar één keer in je leven kunt winnen."

"Ik moet wel toegeven dat ik het zelf ook moeilijk vind om de tel bij te houden van al die trofeeën. Nu zitten die allemaal nog in de verpakking, maar ik zal toch eens een kast in elkaar moeten steken om ze uit te stallen. Te verdelen over thuis en Calpe."